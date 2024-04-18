تعرف على التصنيف العالمي للاعبي منتخب مصر قبل انطلاق الدوري العالمي للكاراتيه

تنطلق صباح الجمعة منافسات بطولة الدوري العالمي للكاراتيه «البريميرليج» للكبار، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 19 إلى 21 إبريل الجاري، على الصالة المغطاة بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي، وتشهد البطولة مواجهات لا تُنسى بحسب وصف الاتحاد الدولي.

ويشارك الكاراتيه المصري في البطولة بـ 26 لاعبا ولاعبة من بين أفضل اللاعبين على مستوى العالم ويأتي التصنيف العالمي للاعبي مصر كالتالي :-

على صعيد منافسات الرجال يتصدر عبد الله ممدوح التصنيف العالمي لوزن 75 كجم برصيد 7140 نقطة ، ويأتي زميله بالمنتخب المصري عبد الله هشام في المركز الـ 18 برصيد 2267.50 نقطة ، كما يأتي يوسف فرج لاعب منتخبنا الوطني في المركز 31 للوزن نفسه برصيد 1452.50.

وفي وزن 84 كجم يتصدر لاعب منتخبنا يوسف بدوي التصنيف العالمي برصيد 6825 نقطة.

أما في وزن فوق 84 كجم فيتصدر طه طارق التصنيف العالمي برصيد 6090 نقطة ، ويأتي زميله في منتخبنا الوطني أحمد المصري في المركز الـ 25 برصيد 1477.50 نقطة ، بينما يحتل حازم محمد المركز 40 برصيد 1000 نقطة ، ومحمود جلال المركز 61 برصيد 705 نقطة.

وفي وزن 60 كجم يحتل عمر علاء المركز 11 برصيد 2350 نقطة .

أما في وزن 67 كجم فيحتل لاعبنا علي الصاوي المركز 18 برصيد 2025 نقطة.

وعلى صعيد منافسات السيدات تحتل لاعبة منتخبنا ريم سلامة المركز الثاني في التصنيف العالمي لوزن 50 كجم برصيد 5580 نقطة ، وتأتي زميلتها جنة علي في المركز الـ 18 برصيد 1762.50 نقطة .

وفي وزن 55 كجم تحتل لاعبة منتخبنا أحلام يوسف المركز الثالث في التصنيف العالمي برصيد 3600 نقطة ، وتأتي زميلتها ميرنا عطية في المركز 51 برصيد 926.25 نقطة .

أما في وزن 61 كجم تحتل نورسين محمد المركز العاشر برصيد 2975 نقطة ، وتأتي زميلتها دهب علي في المركز 17 برصيد 1997.50 نقطة.

وفي وزن 68 كجم تحتل علا المدني المركز 29 برصيد 1402.50 نقطة ، تليها البطلة الأوليمبية فريال أشرف العائدة بعد غياب في المركز 30 برصيد 1395 نقطة ، بينما تحتل ميار زين العابدين المركز 45 برصيد 992.50 نقطة ، فيما تحتل هدير هندي المركز 61 برصيد 772.50 نقطة.

وتحتل منة شعبان لاعبة منتخبنا الوطني المركز الرابع في التصنيف العالمي لوزن فوق 68 كجم برصيد 4260 نقطة ، فيما تأتي زميلتها حبيبة حلمي في المركز 25 برصيد 1482.50 نقطة.

وفي منافسات الكاتا للسيدات ، تحتل آية هشام المركز 14 في التصنيف العالمي برصيد 2070 نقطة ، وتأتي جنى خميس في المركز 40 برصيد 1120 نقطة ، و أسماء علام في المركز 55 برصيد 787.50 نقطة ، و مريم العزبي في المركز 91 برصيد 475 نقطة.

جدير بالذكر أن منتخبنا انتظم في معسكر دولي بمدينة شرم الشيخ من 11 إبريل إلى 17 إبريل الجاري ، وضم المعسكر منتخبات تركيا ، كرواتيا ، روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

ويشارك في البطولة نحو 381 لاعبًا ولاعبة يمثلون 59 دولة .

وتكمن اهمية جولة الدوري العالمي بالقاهرة ، في كونها المفتاح لتحديد الفائزين بمنافسات الدوري العالمي قبل ختام الموسم بالجولة النهائية في الدار البيضاء .