إفتتاح المؤتمر السنوى السادس لطب وجراحة العيون بجامعة كفر الشيخ

افتتح رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي ،الخميس، المؤتمر السنوي السادس لقسم طب وجراحة العيون بكلية الطب بالجامعة، بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورأماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طه إسماعيل عميد كلية الطب، و وكلاء كلية الطب البشري، و أعضاء هيئة التدريس بقسم طب وجراحة العيون والأقسام الطبية الأخرى وبمشاركة نخبة من الأساتذة من مختلف الجامعات المصرية.

يأتي تنظيم مؤتمر قسم طب وجراحه العيون، لتبادل المعرفة والتجارب العلمية في مجال طب وجراحة العيون، وتعزيز التواصل والتعاون بين الأطباء والباحثين في مجال العيون، وتسليط الضوء على التطورات الحديثة والابتكارات في مجال طب وجراحة العيون، وتوفير منصة لتقديم الأبحاث العلمية والدراسات الحالية في مجال طب وجراحة العيون، وتعزيز التعليم المستمر وتحديث المعرفة لدى الأطباء والممارسين في مجال العيون.

وتضمن المؤتمر محاور حول تشخيص وعلاج أمراض العيون الشائعة في مجالات القرنية، المياه الزرقاء، الشبكية، والمياه البيضاء، التطورات في تقنيات جراحة العيون مثل الليزك، وزراعه العدسات الداخلية، أبحاث العيون السريرية والتجريبية والتقنيات الحديثة في مجال التشخيص والتصوير، تحديات وحلول في حالات الإصابات والحروق والعدوي، تطورات في العناية بالعيون في الفئات العمرية المختلفة، مثل الأطفال وكبار السن، الاستعراضات النظرية والعملية للتقنيات الجديدة والمبتكرة في مجال طب وجراحة العيون، أخلاقيات مهنة الطب وجراحة العيون والمسائل القانونية المتعلقة بها.

ورحب رئيس جامعة كفر الشيخ، بالحضور من مختلف الجامعات المصرية على المشاركة في فعاليات مؤتمر قسم طب وجراحة العيون في رحاب كلية الطب البشري بالجامعة متمنياً لجميع المشاركين المزيد من التوفيق وموجها لهم عظيم الشكر والتقدير.

وأكد أن الهدف من رعاية هذا المؤتمر هو تحقيق شعار ربط الجامعة بالمجتمع، للتواصل وتبادل الخبرات ومواكبة المستجدات والتقنيات العلاجية الحديثة التى تساعد جميع العاملين فى هذا المجال على تطوير مجال عملهم أكاديمياً وعلاجياً، ومناقشة التحديات والصعوبات التى تواجه المرضى والعاملين فى مجال طب العيون، بالإضافة إلى الإطلاع على التقنيات الجديدة فى التشخيص والعلاج وتصحيح الإبصار، ودراسة إمكانية تطبيقها والاستفادة منها لمساعدة طبيب العيون فى ممارسة المهنة.

كما رحب عميد كلية الطب البشري الدكتور طه اسماعيل ، بالضيوف المشاركين في المؤتمر متمنيًا التوفيق فيما يناقشة المؤتمر من محاور هامة ، وأشار الى ان المؤتمر تضمن العديد من المحاور في المجالات المختلفة التي تهم المجتمع، وأن الكلية تسير بخطى ثابتة من أجل استحداث برامج مميزة ووحدات متخصصة لخدمة المجتمع.