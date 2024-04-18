الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الرمادي يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة الاتحاد

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة  أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة ال 18 الدوري العام.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: احمد هاني - احمد بيكهام - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - أحمد القندوسي - محمد إبراهيم - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

على الجابرى - خالد صبحي - سعد سمير - فيڤور اكيم - ابراهيم محمد - محمد توني - احمد القرموطي - نور علاء - مروان عثمان.

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