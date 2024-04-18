الرمادي يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة الاتحاد

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة ال 18 الدوري العام.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: احمد هاني - احمد بيكهام - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - أحمد القندوسي - محمد إبراهيم - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

على الجابرى - خالد صبحي - سعد سمير - فيڤور اكيم - ابراهيم محمد - محمد توني - احمد القرموطي - نور علاء - مروان عثمان.