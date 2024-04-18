سعر العملات الأجنبية في البنك المركزي صباح اليوم

سعر العملات الأجنبية.. بعد ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري عقب إجازة عيد الفطر المبارك، يشهد اليوم الخميس الموافق 18 أبريل، استقرارًا لأسعارها في البنوك والمصارف صباح اليوم.

وحرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمات إخبارية مستمرة لقرائها ننشر أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه بالبنك المركزي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وفقًا لأخر تحديث بالموقع الإلكتروني للبنك:

سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم 18-4-2024

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم 48.44 جنيه للشراء، 48.58 جنيه للبيع

سعر اليورو أمام الجنيه اليوم 51.52 جنيه للشراء و 51.68 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه اليوم 60.35 جنيه للشراء و 60.54 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه اليوم 53.17 جنيه للشراء و 53.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي أمام الجنيه اليوم 35.07 جنيه للشراء و 35.18 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه اليوم 31.32 جنيه للشراء و 31.41 جنيه للبيع.

سعر الكرون الدنماركي أمام الجنيه اليوم 6.90 جنيه للشراء و 6.92 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه اليوم 6.69 جنيه للشراء و 6.71 جنيه للبيع.

ارتفاع أسعار العملات

يشار إلى أن أسعار العملات في مصر متأثرة بشكل كبير باستمرار الصراعات بعدد من دول العالم وأبرزها الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، والصراع في السودان والحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا وغيرها من الاحداث الساخنة الدولية.

يشار إلى أنه في يوم 6 من شهر مارس المنصرم، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة على الإيداع والاقراض ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75% ، بجانب تحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لاليات السوق، وذلك للسيطرة على التضخم، وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، إضافة إلى تلبية متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي.