السكرتير العام المساعد يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة

أكد كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة على ضرورة الانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وسرعة تنفيذها بمختلف أنحاء محافظة البحيرة وإزالة كافة المعوقات وتذليل العقبات وزيادة نسب التنفيذ لضمان دخول تلك المشروعات حيز الخدمة بأسرع وقت ممكن حتى يتسنى للمواطنين الإستفادة منها لتحقيق احتياجاتهم ومتطلباتهم، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وذلك بحضور المهندسة منال عبد المنعم مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية و محمد أحمد صالح - مدير عام الادارة العامة للحوكمة والمراجعة الداخلية و المهندسة ايناس قاسم - مدير عام الادارة العامة للتخطيط والمتابعة والمهندس هشام البنا - مدير ادارة المتابعة بالادارة العامة للتخطيط والمتابعة و سناء العرابي - مدير ادارة الرقابة والمتابعة.

حيث كان الاجتماع حول الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمراكز (ادكو - الدلنجات - بدر- كفر الدوار- المحمودية- الرحمانية - شبراخيت- ايتاى البارود- كوم حمادة).

كما وجه بعقد اجتماع تنسيقى بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى لتلافي الملاحظات الواردة من فرق العمل.