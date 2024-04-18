بلقيس بالكب المرفوع تخطف الأضواء

تحرص النجمة بلقيس فتحي على مواكبة أحدث صيحات الموضة العالمية لتبهر جمهورها بذوقها الراقي وتستعرض قوامها الممشوق دون تكلف.

وتألقت بلقيس بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستانا طويلا مجسما، ينتمي لصيحة الكب المرفوع، صمم من قماش المخمل الناعم باللون الأسود، رسم خصرها وعكس جمالها دون تكلف.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة متناغمة مع إطلالتها ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه مما عكس سحر ملامحها.

بلقيس فتحي

بلقيس (20 أكتوبر 1984)؛ مغنية يمنية - إماراتية، وهي إبنة المغني اليمني احمد فتحي.

بدأت تحب الغناء منذ طفولتها فكانت تعزف على الآلات الموسيقية منذ أن كانت بسن صغيرة، اكتشف موهبتها والداها اللذان قاما بتشجيعها على ممارسة العمل الغنائي خصوصا والدها الذي شجعها منذ هذا السن، كانت أول خطوة لها وهي لا تتجاوز سن السادسة عشرة عندما شاركت بعمل لإذاعة أبوظبي ومن هنا انطلقت بالمجال الفني كما أنها في عام 2004 شاركت مع والدها بإنجاز عدد من الأغاني المنفردة منها «والله ما طلبوا ببابك» و«يا مسلمين شاموت أنا وشاهلك»لكنها لم تواصل بالغناء بعد ذلك بسبب انشغالها بالدراسة وبعد تخرجها من إحدى التخصصات العلمية عادت مجددًا بطرحها أغنية منفردة أخرى بعنوان «مسألة سهلة» الذي قامت بتصويرها كفيديو كليب، إلا إن نجاحها ظهر بعدما انضمت إلى قائمة فناني شركة روتانا[] الذي طرحت خلالها العديد من الأغاني والألبومات الغنائية أغلبها حققت نجاحًا ومتابعة كبيرة استفدت من نجاحها تحقيق الشهرة في الوطن العربي حتى حصولها على لقب أفضل مغنية في الشرق الأوسط عام 2015.

درست إستراتيجيات التسويق في جامعة أبوظبي.

حياتها الأسرية

عقد قرانها على لاعب كرة القدم السعودي نايف هزازي في أكتوبر 2012،إلا إن ارتباطهما لم يدُمْ طويلا حيث فسخت خطوبتهما في فبراير 2013[8]، وفي مايو 2016 عقد قرانها على رجل الأعمال السعودي «سلطان بن عبد اللطيف» وتم زفافهم في 29 ديسمبر من العام ذاته،وفي 12 مايو 2018 وضعت ابنهما الأول «تركي».، في أبريل 2021 أعلنت أنفصالهما ورفعها ضده خلع.

في شهر رمضان لعام 2014 قامت بالمشاركة بالغناء في إعلان تلفزيوني لصالح شركة زين للإتصالات وشاركها خلاله المغني بشار الشطي، في عام 2015 شاركت بإعلان تلفزيوني لشركة كوكا كولا العربية مع المصري رامي صبري، وفي فبراير 2016 قدمت إعلان تلفزيوني وطني للكويت بمناسبة الأعياد الوطنية بعنوان «هنا بيان» وشاركها فيه عضو فرقة ميامي خالد الرندي والمغني بشار الشطي، في فبراير 2017 قدمت إعلان تلفزيوني بمناسبة الأعياد الوطنية في الكويت بعنوان «قصتكم شنو» لصالح شركة أوريدو للاتصالات الذي شارك فيها أيضًا الدمية أبلة فاهيتا والمذيعة حصة اللوغاني.وفي عام 2018 شاركت بإعلان تلفزيوني مخصص للأطفال لصالح شركة بامبرز المختصة بصنع حفاظات الأطفال، وفي عام 2021 شاركت بإعلان بطابع العصر الفيكتوري لصالح شركة هواتف.