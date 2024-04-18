مراجعة أعمدة الإنارة بالشرقية وصيانتها حفاظًا على سلامة المواطنين

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالمرور على أعمدة الإنارة ومراجعتها، لرفع كفاءة منظومة الإنارة بالشوارع والطرق الرئيسية، واستبدال الكشافات الصوديوم بأخرى الليد موفرة للطاقة، حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.

وفي مركز ديرب نجم، تم استعدال أعمدة الإنارة العامة على الطرق الرئيسية ومداخل القرى، حيث قامت الوحدة المحلية بالعصايد بلحام عامود إنارة واستعداله، كما تم أعادة زرع عامود إنارة وشد الأسلاك عليه على الطريق الرئيسي «إكراش- العصايد» من ناحية مدخل هلة إكراش، كما قام مسئول الانارة بإزالة حالات تعدى على عدد ٢٢ عامود إنارة تحميل الأهالي على أعمدة خاصة بالإنارة العامة، وتم إزالة اللمبات عالية الاستهلاك لتوفير الطاقة.

وفي مركز مشتول السوق، تمت أعمال رفع كفاءة الإنارة وصيانة الأعمدة والكشافات للحفاظ على صحه وسلامة المواطنين بالمدينة والوحدات المحلية، واستكمال الأعمال بشارع أحمد عتمان بتغيير الكشافات الصوديوم بكشافات ليد.

وفي مركز منيا القمح، قام قسم الإنارة بالمركز بصيانة ورفع كفاءه مدخل قرية المجازر من صيانة وتركيب كشافات ولمبات على الطريق حتى مدخل قرية زهر شرب، وصيانة جميع أعمدة الإنارة العامة طريق كوبرى أبو طبل، حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.

وفي سياق متصل، اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، امس الأربعاء، المخطط التفصيلي لمنطقة بلبيس الصناعية بمساحه 289.6 فدان، وذلك بعد أن تم الإنتهاء من الدراسات التفصيلية اللازمة لموقف الشوارع واستعمالات قطع الأراضي، طبقاً للمخطط الاستراتيجي المعتمد لتلك المنطقة، دعما للاستثمار بها والحفاظ على حق الدولة وضمان استغلال الأراضي في الاغراض المخصصة لها في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ.

أكد المحافظ أن اعتماد المخطط التفصيلي يأتي ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الإمتدادات العمرانية والحد من النمو العشوائي للمناطق الصناعية، وتدعيماً للصناعة، ودفع عجلة التنمية والاستثمار بتلك المناطق الصناعية، باعتبارها قاطرة التنمية للمحافظة، ولتحسين الصورة الجمالية تماشياً مع خطة التنمية الحضرية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، بجانب إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع القطاع غير الرسمي للعمل في إطار المنظومة الرسمية للدولة، من أجل توفير المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

وقال المحافظ: إن الدولة خلال الفترة الحالية تشهد طفرة واهتمام واضح من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير ودعم الصناعة الوطنية، وإتاحة الفرصة أمام الكيانات الاقتصادية للتوسع في إقامة المزيد من الاستثمارات، وتسعى الدولة جاهده لإزالة كافة العوائق التي تحول دون تحقيق الطفرة الصناعية، من خلال تمكين القطاع الخاص للتوسع في استثماراته، لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وخلق فرص عمل حقيقية للشباب.