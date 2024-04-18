موعد تحسن حالة الجو وانخفاض درجات الحرارة

حالة الطقس الأن.. كشفت هيئة الأرصاد عن استمرار تأثر السواحل الشمالية الغربية بالرمال المثارة التى تعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، حيث إنه من المتوقع أن تتقدم إلى مناطق من الوجه البحري خلال فترات الليل.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تظل فرصة تأثر القاهرة الكبرى بالرمال المثارة الخفيفة قائمة خلال فترات الليل، من المتوقع أن ن تتحسن الأجواء مع تقدم ساعات النهار ،ويسجل مستوى الرؤية على القاهرة الكبرى 2000 متر ودرجة الحرارة 23 درجة مئوية.

موعد انتهاء الموجة الحارة

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن موعد انتهاء الموجة الحارة التي شهدتها البلاد أمس الأربعاء، بعدما سجلت درجات الحرارة أعلى معدلاتها على كافة الأنحاء حيث تقترب من 40 درجة مئوية خلال ساعات الذروة.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان، إنه اعتبارًا من اليوم الخميس 18 أبريل وحتى الثلاثاء 23 أبريل 2024، تشهد حالة الطقس انخفاضا في درجات الحرارة على جميع الأنحاء بقيم تتراوح من 5 لـ6 درجات مئوية، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

طقس حار نهارًا

وكشفت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع أن يسود طقس حار نهارًا اليوم على أغلب الأنحاء، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء والصعيد. وأشارت إلى نشاط للرياح، على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

وقالت هيئة الارصاد، إنه من المتوقع أن تتحسن الأجواء مع تقدم ساعات النهار، ️حيث تتأثر مستوى الرؤية الآن على القاهرة الكبرى لتصل إلى 2000 متر ودرجة الحرارة 23 درجة مئوية.

وناشدت هيئة الارصاد الجوية، مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر، ارتداء الكمامات أثناء الخروج

وأشارت إلى انخفاض درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وإن ظل الطقس حارا على أغلب الأنحاء.

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى والصغرى 18 درجة.

السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 16 درجة.

جنوب سيناء 36 للعظمى والصغرى 22 درجة.

شمال الصعيد 32 للعظمى والصغرى 17 درجة.

جنوب الصعيد 39 للعظمى والصغرى 22 درجة.