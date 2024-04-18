إفتتاح معرضي التربية الفنية والإقتصاد المنزلي بمعهد فتيات سوهاج

افتتح الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج، معرضي التربية الفنية والاقتصاد المنزلي ‏بمعهد فتيات سوهاج الإعدادي الثانوي، يرافقه الدكتور مرتضى أبوشارب، مدير إدارة التعليم الإعدادي وبحضور فضيلة الشيخ عبد الناصر عبد الكريم، مدير إدارة سوهاج الأزهرية والذي نظمته أسرة التربية الفنية تحت إشراف الدكتور محمود ماهر، موجه عام التربية الفنية.





وخلال ‏تفقده أعمال المعرض الفنية أشاد رئيس المنطقة والوفد المرافق له بالأعمال المقدمة واستمع فضيلته لشرح المعلمات والطالبات المشاركات في المعرض، مؤكدًا على حرص المنطقة على دعم الموهوبين وتنمية موهبتهم.





وفي سياق متصل تم انعقاد التصفيات النهائية لمسابقتي فارس المتون والمترجم الناشئ على مستوى منطقة سوهاج الأزهرية بحضور فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية والدكتور حمدي سليمان والشيخ عماد فتحي والأستاذ محمد عبد العاطي من قطاع المعاهد الأزهرية.





وخلال تفقده لتصفيات المسابقتين تابع رئيس المنطقة إجراءات الاختبار واستمع فضيلته إلى اجابات الطلاب المشاركين، وحثهم على الاجتهاد والحرص على تحقيق المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في التصفيات النهائية.





وتنعقد تصفيات مسابقة فارس المتون للعام الدراسي 2023-2024 م بقاعة الاجتماعات بديوان عام المنطقة بينما تنعقد تصفيات مسابقة المترجم الناشئ بمعهد علي بن أبي طالب النموذجي.





وأوضح الاستاذ هيثم خلف مرزوق منسق المنطقة لمسابقة المترجم الناشئ أنه يتم اختبار الطلاب والطالبات المشاركين في المسابقة تحريريا في البحث المقدم واللغة الإنجليزية، مشيرًا إلى حصول منطقة سوهاج على المركزين الثاني والتاسع على مستوى الجمهورية العام الماضي.





وأشار الدكتور شرف الدين أبو المجد، منسق المنطقة لمسابقة فارس المتون أن المسابقة شارك فيها هذا العام 44 طالبا وطالبة من مختلف المراحل التعليمية من الابتدائية وحتى الثانوية بمعاهد سوهاج الأزهرية ومكاتب التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر .