تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شاب بالفيوم بسبب الألعاب النارية

قررت محكمة جنايات الفيوم ، المنعقدة اليوم الخميس ، برئاسة المستشار إيهاب جمال عبد الحكيم، وعضوية المستشارين محمد محمد علي الحلواني، ومحمد اسامه الصاوي، وخالد محمد عبد السلام، وأمانه سر محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، تأجيل محاكمة كل من اسلام شعبان رمضان ، محبوس ، و أحمد حمدي عبد السلام ، محبوس ، و محمد عيد رمضان ، هارب ، و أحمد شعبان رمضان ، محبوس المتهمين بقتل شاب بطعنة نافذة جراء مشاجرة بين عائلتين بمنطقة الصيفية بالفيوم، بسبب لهو الأطفال بالألعاب النارية، لدور الانعقاد في الاول من مايو القادم، لمناقشه الطب الشرعي ،وسماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهم.

وقائع القضية

وترجع وقائع القضية إلى تلقى مدير أمن الفيوم إخطارا من مأمور قسم الفيوم "أول" بمقتل "أحمد ع أ" – 40 عاما – سائق – من منطقة دار الرماد بمدينة الفيوم.كشفت تحريات المباحث والتى أشرف عليها مدير ادارة البحث الجنائى بالفيوم، أن خلافا نشب بين المجنى عليه وعائلة القاتل و يدعى أسلام م أ – 30 عاما على خلفية سقوط صاروخ العاب نارية على نجل المجنى عليه وهو ما أدى لنشوب مشاجرة خلال اليوم الثانى من شهر رمضان العام الماضي وتدخل بعض الجيران لإنهاء الخلاف، إلا أن المجنى عليه احتك بزوجة المتهم عندما شاهدها فى الشارع، وقال لها: "خلى جوزك يلم نفسه أحسن أضربه بالجزمة".

وأشارت التحريات أن زوجة المتهم أخبرت زوجها بما حدث، فانطلق مسرعا صوب منزل المجنى عليه و حدثت بينهما مشاجرة بالأسلحة البيضاء، أسفرت عن مقتله وإصابة شقيقه وأحد الجيران نتيجة الطعن بالسكاكين.وتم نقل جثة المتوفى لمشرحة مستشفى الفيوم العام، والتحفظ على المتهم داخل قسم الجراحة بنفس المستشفى وأخطرت نيابة قسم الفيوم، وقرر وكيل النيابة استدعاء الطبيب الشرعى لتشريح جثة القتيل ومباشرة والتصريح لدفنها .تم القاء القبض على المتهين وقررت احالتهم إلى محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها المتقدم.