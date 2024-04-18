الأمن العام يرصد 15 مليون جنيه حصيلة الاتجار غير المشروع في العملة

نجح قطاع الأمن العام، بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، في ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (15 مليون جنيه).

الأمن العام يرصد 15 مليون جنيه حصيلة الاتجار غير المشروع فى العملة

جاء ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

ومن جهة اخرى ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على صيدلانية صادر صدها أحكام قضائية بمدينة 6 أكتوبر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.



وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد تواجد صيدلانية صادر ضدها أحكام قضائية، بمدينة 6 أكتوبر.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم إعداد كمين لها وضبطها، وبمواجهتها أقرت بصحة الأحكام الصادرة بحقها، فتحرر محضر بضبطها، وأحيلت إلى النيابة المختصة للتحقيق.

ومن جهة اخرى شهدت منطقة العبور التابعة لمحافظة القليوبية، واقعة مأساوية، حيث تقدمت إحدى السيدات مقيمة بمنطقة العبور بالقليوبية، ببلاغ بتعرض ابنتها البالغة من العمر 8 سنوات، لهتك العرض من قبل أحد الأشخاص يبلغ من العمر 65 سنة.

سيدة تتهم جارها الستيني بالتعدي وهتك عرض طفلتها الصغيرة في العبور

وإن ابنتها البالغة من العمر 8 سنوات، تعرضت لهتك العرض من جارها الستيني، أمام أعين زوجته، موضحة أنها حررت محضرًا بقسم شرطة العبور، وتم القبض على المتهم، وإخلاء سبيله على ذمة التحقيقات، لعدم اكتمال رواية الصغيرة، التي لم تكن تدري ما حدث معها بالتحديد.

وأضافت السيدة، أنه بالكشف على ابنتها، أفادتها الطبيبة بأنه تم الاعتداء عليها أكتر من مرة، وبعرضها على الطب الشرعي أكد ما جاء على لسان الطبيبة، وان ابنتها تم الاعتداء أكتر من مرة.

كانت البداية بتلقي قسم شرطة العبور، بلاغا من أسرة طفلة تفيد بتعرض ابنتها البالغة من العمر 8 أعوام، لواقعة تعدي جنسي على يد جارها الستيني.

بالانتقال والفحص تبين قيام رجل يدعى "ف.إ"، 65 سنة، مقيم بمنطقة العبور، وأنه تعدى اعتداء كاملا على الطفلة البالغة 8 سنوات والمقيمة بذات العقار، وحررت السيدة محضرا يحمل رقم 2080 جنح العبور.



