حريق يلتهم منقولات روف بأعلى سطح عمارة سكنية بأخميم

شهد مركز أخميم شرقى محافظة سوهاج إندلاع حريق بروف بأعلى سطح عمارة بذات الناحية مسقوف بالأخشاب والعروق الخشبية بسبب ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخمادة بمعرفة قبل أن يمتد للمنازل المجاورة دون حدوث إصابات بشرية .

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغا بنشوب حريق أعلى سطح إحدى العمارات السكنية بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمحل الواقعة وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة البحث لجنائي وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث المركز نشوب حريق بروف مسقوف بالأخشاب والعروق الخشبية بسطح عقار ملك "علي . ح . ع" 55 سنة مزارع ومقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارتى إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات .

وبسؤال "رزق . ع . ر . م" 34 سنة ومقيم دائرة المركز قرر بمضمون ما تقدم ورجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي من توصيلات عشوائية ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك ونفي الشبهة الجنائية .

تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

وفي سياق متصل تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد مدير الإدارة من السيطرة على حريق إندلع بغرفة داخل منزل بدائرة مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج نتج عن الحريق إصابة مالك المنزل بحروق نارية باليدين والقدمين وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج .

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من نائبه لقطاع الشمال يفيد تلقي مركز شرطة طما بلاغا بنشوب حريق في غرفة داخل منزل ووجود مصاب .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة البحث الجنائي وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما نشوب حريق بغرفة داخل منزل وأمتد لحوش ملحق به مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبية وأفلاق النخيل ملك "مؤمن . ع . ع . ع" 36 سنة عامل ومقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده .

نتج عن الحريق إصابة مالك المنزل بحروق نارية باليدين والقدمين وتم نقله لمستشفى طما المركزي وأنحصرت التلفيات فى إحتراق محتويات الغرفة.

وبسؤال مالك المنزل المذكور قرر بمضمون ما سبق وأضاف أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك ونفى الشبهة الجنائية .

تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .