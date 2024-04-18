محافظ الغربية يتابع الأعمال بمحور أم القرى ويوجه بإزالة كافة معوقات

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، بجولة في السابعة صباحا مع شركات المرافق ( شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، شركة الكهرباء ، هيئة الطرق ) لتذليل كافة المعوقات بمحور ام القرى لسرعة الانتهاء من الطريق وذلك عقب قيام المحافظ بجولة مساء امس لاحظ خلالها عددا من المعوقات التي قد تؤخر نهو الاعمال .

بدأت الجولة بمتابعة الأعمال الجارية بمحور طريق أم القرى الرابط بين كورنيش الغفران والطريق السريع الإسكندرية القاهرة الزراعي بطول 700م وعرض 18 م وأرصفة 1.5 من الجانبين، وتغطية الجنابية الأولى للقاصد الآخذة من جنابيه شبشير بطول 600 متر، والذي يعد محورا مروريا سيساهم في تحقيق السيولة المرورية في الطريق.

واكد المحافظ حرصه المستمر على المرور على المشروعات للتأكد من كونها تتم طبقاً للمواصفات والمعايير الفنية المقررة وإزالة المعوقات في حالة حدوثها لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل اي عقبات قد تحدث بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وتسخير كافة الإمكانات لتوفير ظروف معيشية أفضل للمواطنين .