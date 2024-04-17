مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا".. استمرار تخفيف العبء عن المواطنين حتى شم النسيم

تُعدّ مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" نموذجًا رائعًا لحرص الدولة المصرية على دعم مواطنيها وتوفير احتياجاتهم الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

خير مزارعنا لأهالينا

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن استمرار مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" في بيع وطرح السلع والمنتجات الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة حتى عيد شم النسيم، وذلك امتثالاً لتوجيهات القيادة السياسية برفع العبء عن كاهل المواطنين.

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأهمية استمرار هذه المبادرة للتخفيف عن المواطنين خلال هذه المناسبة.

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على التزام الوزارة بتوفير السلع بأسعار مناسبة وجودة عالية.

أوضح سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة والمشرف العام على المعارض والمنافذ بالوزارة، أنّه سيتم ضخ كميات كبيرة من الرنجة والفسيخ والأسماك وبيض المائدة بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى استمرار عرض "خمسة بخمسة" على بعض المنتجات.

أسعار مناسبة

أعرب المواطنون عن ارتياحهم الكبير لاستمرار مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا"، والتي ساعدتهم على شراء احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

ثمنّ المواطنون جهود وزارة الزراعة في دعمهم وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، ويُقام المعرض بموقع الإدارة العامة للزراعات المحمية بالدقي.