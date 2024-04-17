بالتعاون مع شركة مياه الشرب.. ختام فاعليات مبادرة صحتهم مستقبلهم بالإسكندرية

من خلال فاعليات رائعة لعروض فنية و معرض مبهر بمسرح كلية فيكتوريا كوليدج بالإسكندرية اليوم الأربعاء، اختتمت مبادرة صحتهم مستقبلهم، والتي نظمتها مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بالتعاون مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية، و ذلك بحضور الدكتور عربي أبو زيد وكيل أول وزارة التربية و التعليم بالإسكندرية، والمهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، والدكتور إيهاب عبد العزيز مدير برنامج المياه و الإصحاح البيئي بمنظمة اليونسيف، والدكتور عبد الله طايل مدير التوعية بشركة مياه الشرب بالإسكندرية، ووسط حضور لافت من كبار المسؤولين من المديرية والشركة، إلى جانب حشد كبير من الطلاب والمعلمين، وذلك في إطار حرص المؤسستين على تعزيز الوعي الصحي ونشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه بين الأجيال القادمة.



معرض خاص لترشيد أستهلاك مياة الشرب

وتضمن الحفل الختامي افتتاح معرض خاص لترشيد أستهلاك مياة الشرب نتاج الورشة التي نظمتها مديرية التربية والتعليم للطلاب بأربع إدارات تعليمية تضمن المعرض لوحات تعبيرية عن استهلاك مياه الشرب ثم بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم فيلم تسجيلي عن المبادرة و العديد من الفقرات المتنوعة، شملت عروضًا فنية وثقافية، وعروضًا مسرحية توعوية قدمها الطلاب، و تم تكريم الطلاب المتميزين الذين أظهروا مهاراتهم وقدراتهم خلال فعاليات المبادرة، و عدد من الصحفيين و الاعلامين تقديرًا لجهودهم وإسهامهم في إنجاحها كما وجهت الشكر والتقدير لجميع القائمين على تنفيذ المبادرة من لإدارات والمعلمين، وللمتطوعين الذين قدموا عونًا هامًا في إنجاز مختلف الأنشطة.

وكيل وزارة التربية و التعليم

ومن جانبه قال الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية و التعليم بمحافظة الإسكندرية أن مبادرة صحتهم مستقبلهم جاءت ثمرة تعاون مثمر بين مديرية التربية و التعليم و شركة مياه الشرب، إيمانًا منهما بأهمية غرس مفاهيم الصحة العامة ونشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه وتعزيز السلوكيات الإيجابية لدى النشء، باعتبارهم بناة المستقبل وأمل الأمة.

و أضاف أن المديرية نظمت ندوات التوعية مستمرة للطلاب والمعلمين لترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع المهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية لتنفيذ فعاليات اللجنة التنسيقية العليا لمشروع التوعية بترشيد إستهلاك المياه والمحافظة عليها، وذلك بحضور مديري عموم الإدارات التعليمية المستهدفة والأمن والتنمية المستدامة والتربية الإجتماعية لافتا أن محافظة الاسكندرية بها مليون و 420 الف طالب بالمدارس حيث لعبة المديرية لتوصيل لهم جميع الندوات التوعية.

و أشار إلى أنه في إطار التوأمة والشراكة و التعاون المثمر مع شركة المياه تحت شعار «صحتهم مستقبلهم»، وضرورة رفع الوعي القومي بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ضمن الخطة القومية لترشيد المياه، فإن اللجنة التنسيقة العليا حيث استهدف التدريب عدد من مدربي المدربين بالشراكة بين التربية والتعليم والمياه وفق برنامج «TOT» والتي تنطلق مطلع الأسبوع المقبل، على أن يتولى فريق مدربي المدربين تدريب 300 مستهدف في 150 مدرسة من مدارس الإدارات المستهدفة، ويتم بلورة هذه البرامج التدريبية في صورة أنشطة تربوية هادفة يمارسها الطلاب عن ترشيد المياه والمحافظة عليها.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أنّ المديرية تعي كافة أبعاد قضية المياه وتنظم العديد من حملات التوعية المستمرة للطلاب والمعلمين في ضوء المسؤولية المجتمعية والتربوية تحت شعار «كل نقطة بتفرق»، مُشيرًا إلى قيام تعليم الإسكندرية بتركيب قطع المياه الموفرة بنسبة تزيد عن 70% في مدارس المحافظة بالتعاون مع شركة المياه.

ومن جانبه قال المهندس احمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أن الهدف من مبادرة صحتهم مستقبلهم إلى توعية الطلاب بأهمية الحفاظ على الصحة العامة، ونشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه، وتعزيز السلوكيات الإيجابية لدى الأجيال القادمة. وتناولت فعاليات المبادرة العديد من الموضوعات الهامة، مثل النظافة الشخصية، والتغذية السليمة، ومخاطر التغيرات المناخية.

إستثمار حقيقي في مستقبل الأجيال القادمة

وأضاف، أن المبادرة تأتي بمثابة استثمار حقيقي في مستقبل الأجيال القادمة، حيث تساهم في بناء مجتمع واعٍ وصحي قادر على مواجهة التحديات التي تواجهه. ونأمل أن تُلهم هذه المبادرة مبادرات أخرى مماثلة تساهم في نشر الوعي والمعرفة وتعزيز السلوكيات الإيجابية بين أفراد المجتمع و نموذج يحتذى به للتعاون المثمر بين مختلف الجهات المعنية من أجل تعزيز الصحة العامة ونشر ثقافة ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية.

