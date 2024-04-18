رئيس جامعة حلوان يبحث خطط النهوض بالعملية التعليمية والبحثية

عقد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، اجتماعًا مع بعض الكيانات الاستراتيجية بالجامعة لمناقشة خطط العمل على تطوير قطاع الدراسات العليا والنهوض بالعملية التعليمية والبحث العلمي.

وأكد رئيس جامعة حلوان أهمية هذا الاجتماع في ظل الخطط الطموحة التي تسعى الجامعة لتنفيذها لتعزيز مكانتها على الصعيد العالمي.

وقال رئيس جامعة حلوان: "نسعى من خلال هذا الاجتماع إلى تضافر جهود جميع الكيانات الاستراتيجية في الجامعة لتطوير برامج الدراسات العليا وتحسين البحث العلمي، مما سينعكس إيجابًا على ترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية."

تعزيز الترابط بين كيانات جامعة حلوان

وعرض الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث، خطة عمل لتعزيز الترابط بين مختلف كيانات الجامعة وتعريف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بدور هذه الكيانات وكيفية التواصل معها.

وتناول الاجتماع عرض تقديمي لكل كيان يشمل تعريفه، إنجازاته، خططه المستقبلية، والتحديات التي تواجهه، إضافة إلى سبل الربط بين هذه الكيانات لتحقيق أهداف الجامعة.

وشارك في الاجتماع ممثلو وحدة إدارة المشروعات، مكتب العلاقات الدولية، وحدة التصنيف الدولي، مجمع الإبداع والبحث العلمي، ومركز النانو تكنولوجي.

فريق جامعة حلوان يتفوق على جامعات دولية في مسابقة هندسة الزلازل

وفي إنجاز علمي جديد لجامعة حلوان، شارك فريق HUM التابع لكلية الهندسة بجامعة حلوان في المسابقة العالمية SDC التي ينظمها معهد أبحاث هندسة الزلازل (EERI) بالولايات المتحدة الأمريكية.

تمت مشاركة الطلاب تحت رعاية ودعم من الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور عمرو عبد الهادى عبد الهادى، عميد الكلية، وتحت إشراف الدكتور محمد حلمى المشرف الأكاديمي والطالب أحمد محمد إبراهيم المسؤول عن الفريق.

وصرح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بأن هذا الإنجاز يعكس مدى التطور والتقدم الذي تشهده الجامعة في مجال البحث العلمي والتنافس على المستوى الدولي، وأضاف أن هذه المشاركة تأتي ضمن جهود الجامعة لتعزيز قدرات طلابها وتمكينهم من المشاركة في أبرز المسابقات العالمية.

وأكد الدكتور محمد حلمي، المشرف الأكاديمي على الفريق، أن هذا الإنجاز يعد تتويجًا لجهود الفريق المتميز والذي تمكن من تصميم نظام ثابت لبرج في مدينة سياتل يتحمل الزلازل، بالإضافة إلى تصميم معماري للبرج نفسه، وبناء نموذج مصغر للبرج من خشب البلسا للمشاركة في فعاليات المسابقة.