فريق جامعة حلوان يحقق إنجازًا عالميًا في مسابقة التصميم الإنشائي

في إنجاز علمي جديد لجامعة حلوان، شارك فريق HUM التابع لكلية الهندسة في جامعة حلوان في المسابقة العالمية SDC.

وينظم المسابقة العالمية معهد أبحاث هندسة الزلازل (EERI) في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتمت مشاركة الطلاب تحت رعاية ودعم من الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور عمرو عبد الهادى عبد الهادى، عميد الكلية، وتحت إشراف الدكتور محمد حلمى المشرف الأكاديمي والطالب أحمد محمد إبراهيم المسؤول عن الفريق.

جامعة حلوان تنافس عالميًا

وصرح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بأن هذا الإنجاز يعكس مدى التطور والتقدم الذي تشهده الجامعة في مجال البحث العلمي والتنافس على المستوى الدولي.

وأضاف رئيس جامعة حلوان أن هذه المشاركة تأتي ضمن جهود الجامعة لتعزيز قدرات طلابها وتمكينهم من المشاركة في أبرز المسابقات العالمية.

وأكد الدكتور محمد حلمي، المشرف الأكاديمي على الفريق، أن هذا الإنجاز يعد تتويجا لجهود الفريق المتميز والذي تمكن من تصميم نظام ثابت لبرج في مدينة سياتل يتحمل الزلازل، بالإضافة إلى تصميم معماري للبرج نفسه، وبناء نموذج مصغر للبرج من خشب البلسا للمشاركة في فعاليات المسابقة.

ونوه الدكتور محمد حلمي بأن فريق HUM التابع لكلية الهندسة في جامعة حلوان تمكن من تحقيق المركز الثالث في مسابقة التصميم المعماري، متفوقًا على 46 جامعة من جميع أنحاء العالم.

ونجح فريق HUM التابع لكلية الهندسة في جامعة حلوان في تحقيق المركز الثالث في تصنيع أجهزة التخميد لحمل الزلزال للمرة الأولى في مصر والشرق الأوسط.

وأشاد أعضاء لجنة التحكيم والفرق المشاركة بالروح الجماعية والأجواء الخاصة بالبعثة المكونة من أربعة طلاب من قسم الهندسة المدنية، وهم: عبد الرحمن محمد صلاح وسامي عادل وبلال عاشور ويوسف حسن، وطالبتان من قسم العمارة الرقمية، وهم: سارة أحمد محمد، وأمنية ورئيس الفريق الطالب احمد ابراهيم بقسم الهندسه المدنية.

وتعد هذه المشاركة الخامسة على التوالي لفريق HUM التابع لكلية الهندسة في جامعة حلوان في هذه المسابقة العالمية.

وحقق فريق HUM التابع لكلية الهندسة في جامعة حلوان مراكز متقدمة في الأعوام السابقة، ما يعكس قدرة وكفاءة المهندسين المصريين الشباب على المستوى الدولي.

