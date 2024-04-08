جامعة حلوان تحصد مراكز أولى في الملتقى الثقافي الرمضاني لجامعات القاهرة

حصدت جامعة حلوان عددًا من المراكز الأولى في مختلف الفعاليات والمسابقات في الملتقى الثقافي الرمضاني لجامعات القاهرة الكبرى، الذي أقيم بجامعة القاهرة.

وجاءت مشاركة الوفد الطلابي من جامعة حلوان تحت رعاية ودعم الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

وفاز الطالب محمود محسن أحمد من كلية الحقوق بالمركز الأول في مسابقة الشعر العامي، بينما حصل الطالب كريم عبد الإله محروس من كلية الطب على المركز الثاني في مسابقة القرآن الكريم. كما تم تسليم درع المشاركة للجامعة.



وتضمن الملتقى فعاليات في مجالات القرآن الكريم، الأربعون النووية، الشعر العامي، شعر الفصحى، ودوري المعلومات.

رئيس جامعة حلوان: نحرص على دعم الطلاب المتميزين

وأكد رئيس جامعة حلوان أهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز التفوق الطلابي وتنمية المواهب في مختلف المجالات الثقافية والأدبية.

وأشار رئيس جامعة حلوان إلى حرص الجامعة على دعم جميع الطلاب المتميزين للمشاركة في الفعاليات والمسابقات المختلفة.

تمت مشاركة الطلاب تحت إشراف هشام رفعت أمين عام الجامعة، ومحمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

جامعة حلوان تنظم حفل ختام الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسي

نظم قسم الألعاب الجماعية بالإدارة العامة لرعاية الشباب في جامعة حلوان حفل ختام الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسي لطلاب الجامعة.

عقدت فعاليات الحفل تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

وشارك في الدورة الرمضانية 20 فريقًا من مختلف كليات الجامعة، وأقيمت المنافسات على ملعب نادي جامعة حلوان تحت إشراف الدكتور أحمد فاروق، المدير التنفيذي للنادي.

وأسفرت نتائج المسابقات عن فوز كلية التربية الرياضية بالهرم بالمركز الأول، تلتها كلية التجارة وإدارة الأعمال في المركز الثاني، وكلية التمريض في المركز الثالث.