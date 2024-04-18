موعد عقد مراجعات الثانوية العامة 2024 المجانية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد عقد مراجعات الثانوية العامة المجانية للعام الدراسي 2023-2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن انطلاق مراجعات الثانوية العامة 2024 تكون بالتزامن مع نهاية للخريطة الزمنية للدارسة نهاية أبريل الجاري.

عقد مراجعات مجانية لطلاب الثانوية العامة 2024

وأصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتاب دوري يوجه المديريات التعليمية بعقد مراجعات نهائية مجانية لطلاب الثانوية العامة 2024.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتشكيل فرق من المعلمين المتميزين لتدريس مراجعات الثانوية العامة 2024

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المديريات التعليمية بإنجاز جداول المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة 2024 بالجودة المطلوبة، خلال ثلاثة أيام.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم ضرورة موافاة المحافظين بتقارير الإنجاز بصفة دورية على أن يتم تنفيذ تلك المراجعات خلال اليوم الدراسي، والالتزام بتقديم تقرير يومي مجمع عن سير المراجعات بكل مديرية تعليمية يتضمن جميع التفاصيل والإحصاءات الدالة على عدد الطلاب المستفيدين.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المديريات التعليمية بوضع نماذج امتحانات تدريبية لتدريب الطلاب عليها أثناء المراجعات النهائية التي تعقد خلال الفترة المقبلة.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتشكيل فرق من المعلمين المتميزين لتدريس المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة 2024 على مستوى كل مديرية، بالاستناد على التقارير والإحصاءات الخاصة بالمراجعات بالإضافة إلى التنسيق مع الإدارة المركزية للتعليم العام.

وتضمن قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تحديد ثلاثة مقارات بحد أقصى تصلح للمراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة 2024 في كل إدارة تعليمية مع مراعاة القدرة الاستيعابية والملاءمة الجغرافية، مع تجهيزها بجميع المستلزمات.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يجب إرسال كشوف معتمدة بأسماء الطلاب الحاضرين في المراجعات النهائية إلى المدارس التابع لها الطلاب.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم الإثنين الموافق 10 يونيو المقبل، بأداء المواد غير المضافة للمجموع على أن تبدأ امتحانات المواد الأساسية يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024.

وتجرى امتحانات الثانوية العامة 2024 ورقيًا بنظام البابل شيت للأسئلة الموضوعية في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة بالمدارس، وبنظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك" من خلال توزيع كتيبات المفاهيم.

