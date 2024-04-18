عاجل
الدفاع المدني ينتشل 11 شهيدًا بعد انسحاب قوات الاحتلال من شمال النصيرات عاجل.. غارات إسرائيلية تستهدف بلدة الخيام بجنوب لبنان زلزال بقوة ٦.٣ درجة يضرب غرب اليابان
الخميس 18 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

موعد عقد مراجعات الثانوية العامة 2024 المجانية

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد عقد مراجعات الثانوية العامة المجانية للعام الدراسي 2023-2024. 

بأمر الوزير| مراجعات نهائية مجانية لطلاب الثانوية العامة 2024

فرق من المعلمين المتميزين لتدريس مراجعات الثانوية العامة 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن انطلاق مراجعات الثانوية العامة 2024 تكون بالتزامن مع نهاية للخريطة الزمنية للدارسة نهاية أبريل الجاري. 

عقد مراجعات مجانية لطلاب الثانوية العامة 2024 

وأصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتاب دوري يوجه المديريات التعليمية بعقد مراجعات نهائية مجانية لطلاب الثانوية العامة 2024. 

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتشكيل فرق من المعلمين المتميزين لتدريس مراجعات الثانوية العامة 2024 

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المديريات التعليمية بإنجاز جداول المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة 2024 بالجودة المطلوبة، خلال ثلاثة أيام. 

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم ضرورة موافاة المحافظين بتقارير الإنجاز بصفة دورية على أن يتم تنفيذ تلك المراجعات خلال اليوم الدراسي، والالتزام بتقديم تقرير يومي مجمع عن سير المراجعات بكل مديرية تعليمية يتضمن جميع التفاصيل والإحصاءات الدالة على عدد الطلاب المستفيدين. 

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المديريات التعليمية بوضع نماذج امتحانات تدريبية لتدريب الطلاب عليها أثناء المراجعات النهائية التي تعقد خلال الفترة المقبلة. 

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتشكيل فرق من المعلمين المتميزين لتدريس المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة 2024 على مستوى كل مديرية، بالاستناد على التقارير والإحصاءات الخاصة بالمراجعات بالإضافة إلى التنسيق مع الإدارة المركزية للتعليم العام. 

وتضمن قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تحديد ثلاثة مقارات بحد أقصى تصلح للمراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة 2024 في كل إدارة تعليمية مع مراعاة القدرة الاستيعابية والملاءمة الجغرافية، مع تجهيزها بجميع المستلزمات. 

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يجب إرسال كشوف معتمدة بأسماء الطلاب الحاضرين في المراجعات النهائية إلى المدارس التابع لها الطلاب. 

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم الإثنين الموافق 10 يونيو المقبل، بأداء المواد غير المضافة للمجموع على أن تبدأ امتحانات المواد الأساسية يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024. 

وتجرى امتحانات الثانوية العامة 2024 ورقيًا بنظام البابل شيت للأسئلة الموضوعية في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة بالمدارس، وبنظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك" من خلال توزيع كتيبات المفاهيم. 
 

مواد متعلقة

قيمة مصروفات المدارس المصرية اليابانية 2024

زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 200 قريبًا

وزارة التربية والتعليم تطلق أولى فعاليات ورقة سياسات تقييم أنشطة "دوى"

إطلاق النسخة الأولى من مهرجان الجامعة الأمريكية بالقاهرة الثقافي السنوي

إطلاق أكبر ماراثون من أجل الصحة العامة في الجامعة البريطانية الجمعة

الوكالة الأمريكية: مدارس التكنولوجيا التطبيقية الدولية تؤهل الطلاب لسوق العمل

تحويل مناهج التعليم الفني إلى ألعاب إلكترونية

وزير التربية والتعليم: ربط تطوير التعليم الفني بسوق العمل
الجريدة الورقية