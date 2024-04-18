إصابة سيدة صدمتها سيارة أثناء عبور الطريق بالفيوم

أصيبت سيدة بالفيوم بجروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، اليوم الخميس، إثر تعرضها لحادث دهس من سيارة مسرعة أثناء عبورها الطريق بمدخل قرية السنباط بدائرة مركز شرطة الفيوم .تم نقل المصابة الى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود بلاغًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث دهس بمدخل قرية السنباط بدائرة المركز، ووجود مصابة.

وانتقلت اجهزة الامن إلى مكان الحادث على الفور،وتبينّ قيام سيارة مسرعة بدهس سيدة تدعى نور سلامه احمد ، 61 سنة، بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، أثناء عبورها الطريق بمدخل القرية، و فر سائق السيارة هاربًا فور الحادث هربًا من بطش الأهالي أو إمساك الشرطة به.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بسيارة إلى مكان الحادث على الفور، وتم نقل السيدة المصابة إلى قسم الاستقبال فى مستشفى الفيوم العام .

تم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت النيابة العامة وأمرت بسرعة قيام اجهزة الامن بالقاء القبض على السائق المتسبب فى الحادث و تولت التحقيق.

حادث اخر

وفى حادث سابق شب حريق في مزرعة ماشية بقرية دمقشقين التابعة لمركز الفيوم ، إثر قيام بعض الأطفال بالقاء العاب ناريه ،مما ادى الى نفوق 8 مواشى ولم تقع اصابات بشرية ، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى مدير أمن الفيوم ، إخطارا من مأمور مركز الفيوم بتلقيه بلاغ من شرطة النجدة يفيد تلقيه بلاغ من الاهالي بنشوب حريق بمزرعة ماشيه في قرية دمشقين بدائرة المركز.

وعلي الفور انتقل ضباط مركز الفيوم واجهزة الحماية المدنيه وتمكنوا من السيطرة علي الحريق وبالفحص تبين أنه الحريق شب بمزرعة ملك رمضان عليوة ،ونتج عنه نفوق 8 رؤوس ماشية .

وبسؤال مالك الحظيرة علل نشوب الحريق بسبب قيام بعض الأطفال بالقاء الالعاب الناريه بجوار المزرعه مما تسبب في حدوث الحريق ولم يتهم أحدا اويشتبها في الحريق جنائيا , تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.