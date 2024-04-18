العثور على جثة شاب من الفيوم غريق في السواحل الليبية

لقى شاب من ابناء قرية الغرق بالفيوم مصرعه غرقا اثناء محاولته الهجرة غير الشرعية فى السواحل الليبية, وسادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي القرية إثر وفاة الشاب .

كانت دورية مركز شرطة صبراتة بدولة ليبيا قد عثرت على جثة شاب على شاطي البحرالمتوسط ، وتبينّ أنه مات غرقًا خلال محاولته السفر إلى إيطاليا بطريقة غير شرعية.

وتم التعرف على جثة الشاب، ويدعى هشام أحمد قطب في العقد الثالث من العمر من قرية الغرق التابعه لمركز اطسا بمحافظة الفيوم .

وتبين ان هشام حاول السفر إلى إيطاليا كان عبر ليبيا، على متن مركب كانت تقل أكثر من 700شخصا، وأثناء إبحارهم ضلوا الاتجاه ومكثوا فترة طويلة تائهين، وتعرضة المركب للغرق.

وتنتظر اسرة الشاب الغريق وصول الجثمان بعد سفر أحد أفراد أسرته الي دولة ليبيا لإنهاء إجراءات وتصاريح نقل الجثمان لتشييع الجنازة بمدافن الأسرته .

حادث اخر

وفى حادث سابق شب حريق في مزرعة ماشية بقرية دمقشقين التابعة لمركز الفيوم ، إثر قيام بعض الأطفال بالقاء العاب ناريه ،مما ادى الى نفوق 8 مواشى ولم تقع اصابات بشرية ، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى مدير أمن الفيوم ، إخطارا من مأمور مركز الفيوم بتلقيه بلاغ من شرطة النجدة يفيد تلقيه بلاغ من الاهالي بنشوب حريق بمزرعة ماشيه في قرية دمشقين بدائرة المركز.

وعلي الفور انتقل ضباط مركز الفيوم واجهزة الحماية المدنيه وتمكنوا من السيطرة علي الحريق وبالفحص تبين أنه الحريق شب بمزرعة ملك رمضان عليوة ،ونتج عنه نفوق 8 رؤوس ماشية .

وبسؤال مالك الحظيرة علل نشوب الحريق بسبب قيام بعض الأطفال بالقاء الالعاب الناريه بجوار المزرعه مما تسبب في حدوث الحريق ولم يتهم أحدا اويشتبها في الحريق جنائيا , تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.