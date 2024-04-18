الأرصاد تعلن انخفاض الحرارة 6 درجات (فيديو)

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، بداية انخفاض درجات الحرارة من اليوم الخميس، بمحافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 5 إلى 6 درجات.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، الذي يعرض على القناة الأولى اليوم الخميس، أن الأجواء ستعود إلى ما كانت عليه من قبل، فهي أجواء حارة نهارا بالقاهرة الكبرى، الوجه البحري، محافظات شمال الصعيد.

وأوضحت: “الأجواء ستكون دافئة في السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وستكون الأجواء حارة في المحافظات الجنوبية، وبخاصة جنوب الصعيد، والعظمى على محافظات جنوب الصعيد ستكون 39 درجة مئوية”.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن فترات الليل ستشهد بعض البرودة، وبخاصة فترة الليل المتأخر والصباح الباكر وفي المدن الجديدة والأماكن المفتوحة فيها الأجواء مائلة للبرودة في أغلب محافظات الجمهورية.

الأرصاد تكشف حقيقة تأثر مصر بعاصفة الهدير

قال محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن الربيع والخريف فصول ذات طبيعة متقلبة وسريعة، ولكن التغيرات المناخية تسببت في زيادة عنف التغيرات الجوية، وعليه أصبحنا نعاني من تلك التقلبات الحادة.

وأضاف أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي، تسبب في نشاط رياح مثيرة للأتربة، مما تسبب في انخفاض الرؤية بشكل كبير على الحدود، منوها بأن الإمارات وعمان تأثرا بشكل كبير بالتغيرات المناخية.

وتابع مدير عام مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية: "مصر بعيدة تماما عن التأثر بالمنخفض الذي يضرب عمان والإمارات، مشيرا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة كان بالأمس فقط، وسيعود التحسن مرة أخرى.