دعاء الرياح والعواصف بعد تحذيرات الأرصاد من طقس اليوم

دعاء العاصفة والرياح.. كشفت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم الأربعاء، عن ارتفاع ملحوظ ومؤقت في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث تنشط الرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق مختلفة على القاهرة والوجه البحري.

وقالت دار الإفتاء المصرية إنه ورد في السنة النبوية كثير من الأدعية المستحبة عند اشتداد الرياح وهبوب العواصف.

وروت أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول إذا عصفت الرياح: «اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ» رواه مسلم.

دعاء العاصفة الترابية:

اللهم إنا نستغفرك لكل ذنب يعقب اليأس من رحمتك والقنوط من مغفرتك والحرمان من سعة ما عندك.

اللهم نجنِي من عذابِك يومُ يبعث عبادك، اللهم اغفر لِي، ولمن اغتبتُه وظلمتُه وأسأتُ إليه، اللهم تجاوز عنا وعَنه.

اللهم إنا نستغفرك لكل ذنب يدعو إلى غضبك أو يدني إلى سخطك أو يميل بنا إلى ما نهيتنا عنه أو يبعدنا عما دعوتنا إليه.

اللهم يا خالق الأرض والسماء ويا منشئ السحاب ومنزل الأمطار ويا مدبر الأمر بالليل والنهار أصرف عنا شر الإعصار وأجعلها أمطار خير وبركة تنبت بها الزرع لا أمطار عقاب ونقمة يا غياث المستغيثين أغثنا ولا تواخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم آمين.

اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل، والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علمٍ لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفسٍ لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.

حالة الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس، موضحة أن الأجواء شديدة الحرارة على كافة الأنحاء، حيث من المتوقع أن تتأثر الجمهورية برياح جنوبية غربية تعمل على رفع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، وتكون نشطة مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدة القناة وخليج السويس.

ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة

وأضافت الهيئة، أن الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة اليوم الأربعاء بقيم تتراوح من 5 إلى 6 درجات مئوية على كافة الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا ونشاط الرياح تؤدي إلى تدهور الرؤية الافقية على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.

انخفاض درجات الحرارة

وتابعت، اعتبارًا من غد الخميس هناك انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح ما بين 6 إلى 8 درجات مئوية، ليسود طقس دافئ نهارًا على السواحل الشمالية حار على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد حتى الاثنين المقبل.

تحذيرات من الشبورة المائية على الطرق

وحذرت الهيئة، من الشبورة المائية على بعض مناطق من الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مناشدة المواطنين بضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء ساعة الذروة، والإكثار من تناول السوائل، وارتداء مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر للكمامات أثناء الخروج من المنزل.