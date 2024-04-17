طقس حار وتوقعات بهبوب رياح مثيرة للأتربة بالإسماعيلية



سجلت درجات الحرارة اليوم الاربعاء بالإسماعيلية ارتفاعا في معدلاتها بزيادة نحو ٥ درجات مئوية عن الايام السابقة ليسود طقس شديد الحرارة نهاراً ، معتدل ليلاً.كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق بسرعة ٣٤ كم/ س .وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم سجلت العظمى ٣٧° والصغرى ٢١ درجة مئوية.

و تشهد حركة المرور داخل مدينة الإسماعيلية وعلى المحاور المرورية نشاطا متوسطا باستثناء المناطق المحيطة بالبنوك وتجمعات المؤسسات الحكومية الخدمية تشهد تزاحم مروري.

ومع ارتفاع درجات الحرارة بدت حركة البيع والشراء محدودة داخل أسواق الخضر والفاكهة خلال ساعات النهار فيما تستأنف نشاطها خلال ساعات المساء.

واصدر ديوان عام محافظة الإسماعيلية بيانا حذرت فيه المواطنين من تبعات ارتفاع درجات الحرارة وطالبت المواطنين بتوخي الحذر وتجنب التعرض المباشر للأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة والحرص على تناول كميات كبيرة من المياه والسوائل منعا لحدوث الجفاف.

وتشهد حركة صيد الاسماك بالبحيرات المرة وبحيرة التمساح وقناة السويس نشاطا ملموسا خلال الفترة الحالية مع ارتفاع درجات الحرارة نسبيا حيث انتشرت مراكب الصيد مع بزوغ الفجر اليوم باحثين عن رزقهم في أعماق البحر ..وعادة ما تزيد فرص صيد الاسماك خلال ساعات الليل .

وحذر أطباء من تقلبات حالة الطقس خلال الفترة الحالية خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة نهارا وانخفاضها ليلا ومدى تسببها في إصابة المواطن بوعكات صحية بسبب تخفيف الملابس .