أسعار الدواجن بالأسواق صباح اليوم الخميس

أسعار الدواجن.. يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث"جوجل" عن أسعار الدواجن في الأسواق صباح اليوم الخميس، حيث شهدت حالة من الاستقرار.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم الخميس في سطور:

بلغت سعر الدواجن الساسو الحمراء 82 جنيهًا في المزرعة، و88 إلى 95 جنيهًا للمستهلك

وجاءت أسعار الفراخ البلدي نحو107 جنيهًا في المزرعة، و115 إلى 120 جنيهًا للكيلو للمستهلك

ووصلت سعر الفراخ البيضاء الأمهات بسعر 75 جنيهًا للكيلو في المزرعة، و82 جنيهًا للكيلو للمستهلك

وجاء سعر الفراخ البيضاء نحو80 جنيهًا في المزرعة، و90 جنيهًا إلى 99 جنيه للمستهلك

وسجل سعر البانية من 190 إلى 200 للكبلو الواحد في الاسواق

وسجلت سعر كرتونة البيض الابيض نحو 149 جنيهًا

وبلغت سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 152 جنيهًا

وسجل سعر كرتونة البيض البلدي نحو 130 جنيهًا