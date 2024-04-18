الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار الدواجن بالأسواق صباح اليوم الخميس

الدواجن
الدواجن

أسعار الدواجن.. يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث"جوجل" عن أسعار الدواجن في الأسواق صباح اليوم الخميس، حيث شهدت حالة من الاستقرار.

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أسعار الدواجن اليوم الأربعاء من أرض المزرعة

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إنخفاض أسعار الدواجن واللحوم اليوم الأربعاء بالفيوم


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم الخميس في سطور:
 بلغت سعر الدواجن الساسو الحمراء 82 جنيهًا في المزرعة، و88 إلى 95 جنيهًا للمستهلك
وجاءت أسعار الفراخ البلدي نحو107 جنيهًا في المزرعة، و115 إلى 120 جنيهًا للكيلو للمستهلك
ووصلت سعر الفراخ البيضاء الأمهات بسعر 75 جنيهًا للكيلو في المزرعة، و82 جنيهًا للكيلو للمستهلك
وجاء سعر الفراخ البيضاء نحو80 جنيهًا في المزرعة، و90 جنيهًا إلى 99 جنيه للمستهلك 
وسجل سعر البانية من 190 إلى 200 للكبلو الواحد في الاسواق
وسجلت سعر كرتونة البيض الابيض نحو  149 جنيهًا
وبلغت سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 152 جنيهًا 
وسجل سعر كرتونة البيض البلدي نحو 130 جنيهًا 

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