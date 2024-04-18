موعد مباراة الإسماعيلي وزد اليوم بالدوري المصري

يستضيف فريق الإسماعيلي مساء أليوم الخميس، نظيره فريق زد، ضمن منافسات الأسبوع ال 18 من مباريات الدوري المصري و يلتقي الفريقان على أرضية ملعب استاد الإسماعيلية.

موعد مباراة الإسماعيلي وزد

من المقرر ان تقام مباراة الاسماعيلي وزد في السابعة مساءً بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة وتذاع على قناة أون تايم سبورت 1.

معلق مباراة الإسماعيلي وزد

وأسندت قناة أون تايم سبورت مهمة التعليق على اللقاء إلى المعلق محمد عفيفي.



ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة جمعها من 17 مباراة، فيما يحتل نادي زد المركز الخامس في جدول الترتيب، بعدما جمع 24 مباراة، خلال 17 مباراة أيضًا.



وقررت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين محمد سلامة حكما لمباراة الإسماعيلي وزد إف سي، ويعاونه كلا من هاني خيري وصالح محمد حكما رابعا، ويوجد على تقنية الفيديو كلا من محمود بسيوني وأحمد حمدي.