زلزال بقوة ٦.٣ درجة يضرب غرب اليابان

ضرب زلزال تبلغ قوته بحسب المعطيات الأولية 6,3 درجة مساء أمس الأربعاء، جنوب غرب اليابان، على ما أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، دون أن يَصدر أي تحذير بإمكان حدوث تسونامي ولا إبلاغ عن أضرار.



ويقع مركز الزلزال في قناة تفصل بين جزيرتَي كيوشو وشيكوكو على بعد نحو 18 كيلومترًا غرب أواجيما على عمق 25 كيلومترًا تقريبًا، بحسب المصدر نفسه.

من جهتها، قالت مصلحة الأرصاد الجوية اليابانية على منصة "إكس"، "في المناطق التي كانت فيها الهزة قوية، لا تقتربوا من المناطق الخطرة. لا خطر حدوث تسونامي ناجم عن الزلزال".

وأكّدت هيئة التنظيم النووي اليابانية أن محطة إيكاتا للطاقة النووية في هذه المنطقة تعمل بشكل طبيعي.