زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب منطقة شيتسانج الصينية

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة محافظة "روتوج" بمنطقة "شيتسانج" ذاتية الحكم في جنوب غربي الصين في الساعة 1:44 مساء اليوم السبت (بتوقيت بكين)، وفقاً للمركز الصيني لشبكات الزلازل.

وذكر المركز - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أنه تم رصد مركز الزلزال عند التقاء خط عرض 33.56 درجة شمالاً وخط طول 81.84 درجة شرقاً وعلى عمق 10 كيلومترات.

كبير المشرعين الصينيين يلتقى الزعيم الكوري الشمالي في بيونج يانج

أعرب كبير المشرعين الصينيين تشاو له جي، اليوم السبت، عن استعداد الصين للعمل مع كوريا الشمالية لتطوير علاقات أوثق.

وذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) أن ذلك جاء خلال لقاء كبير المشرعين الصينيين بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في بيونج يانج، حيث ترأس تشاو له جي رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني والعضو في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وفدا حزبيا وحكوميا لزيارة العاصمة الكورية الشمالية، مضيفة أنه حضر خلال الزيارة مراسم إطلاق عام الصداقة بين الصين وكوريا الشمالية.

ومن جهته، بعث الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون تحياته إلى الرئيس الصيني شي جين بينج، قائلا "إن زيارة تشاو تعكس الأسس المتينة للعلاقات الثنائية"، معربا عن استعداد بيونج يانج لتعزيز التعاون مع الصين في مجالات مختلفة.

وتأتي هذه الزيارة بينما تحل هذا العام الذكرى الـ75 على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

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