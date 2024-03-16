وردشان مجدي لـ"الوفد": صدفة يناقش مشكلات إجتماعية أبرزها "المراهقين"

يعرض مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوى، ميار الغيطى، سلوى خطاب، عصام السقا، رحاب الجمل، خلال قنوات dmc، بالتزامن مع عرض العمل على قنوات الأولى والحياة وcbc، ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وردشان مجدي تكشف كواليس مسلسل صدفة

وتكشف وردشان مجدي، خلال تصريحات لـ"بوابة الوفد الإلكترونية" تفاصيل الشخصية التي تجسدها، قائلة: شخصية سلمي طالبة في مدرسة بنت بريئة وطيبة في سن مراهقة بتحب صاصا ابن اخت مس صدفة، موضحه: أغلبية المشاهد في المدرسة وجوا الفصل فكرني بزكريات المدرسة وكنت مبسوطة اني بعيش اجواء المدرسة تاني".

مسلسل صدفة

أضافت وردشان مجدي في حديثها عن كواليس مسلسل صدفة، قائلة: "الكواليس كانت لطيفة جدا وحبيت العمل مع الكرو، أستاذة ريهام حجاج شخصية جميلة ومتعاونة جدا معانا والمخرج أستاذ سامح عبدالعزيز اتبسطت بالشغل معاه".

تابعت وردشان مجدي في حديثها لـ"بوابة الوفد" عن فكرة مسلسل صدفة، معلقه: "فكرة المسلسل حلوة انه يناقش مشكلات إجتماعية خاصة مشاكل المراهقين بطريقة بسيطة، والأحلي فكرة ان مس تقرب من الطلبة وتصاحبهم وتحل معاهم مشاكلهم مش مجرد علم بس لا تربية وتعليم ودعم".

مسلسل صدفة

وردشان مجدي: "الجمهور اول داعم ليا"

أعربت وردشان مجدي عن سعادتها بردود أفعال الجمهور على مسلسل صدفة، قائلة: "مبسوطة بردود افعال الجمهور علي المسلسل وبشوف كومنتات كتير ان ناس كتير متبعاه، كما أن الجمهور هو العامل الرئيسي علي نجاح النجم، من وجهة نظري اهم حد يحبني ويؤمن بموهبتي هو الجمهور، دايما بشتغل علي نفسي وبتطور من نفسي عشانهم، الجمهور بيفهم جداً ومش بيجامل، رأيهم مهم جدا بالنسبالي، ثقتي بنفسي في التمثيل وصلتلي من خلال ردود افعالهم ليا، الجمهور اول داعم ليا".