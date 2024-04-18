ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد ختام ربع النهائي

أسدل الستار مساء أمس الأربعاء على مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وتم تحديد الفرق الأربعة المتأهلة إلى نصف النهائي.

حيث تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا كل من: ريال مدريد، بايرن ميونخ، بوروسيا دورتموند، باريس سان جيرمان



ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

1- كيليان مبابي، باريس سان جيرمان، 8 أهداف.

2- لوك دي يونج، آيندهوفن، 8

3- هاري كين، بايرن ميونخ، 7

4- إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 6

5- أنطوان جريزمان، أتلتيكو مدريد، 6

6- جوليان ألفاريز، مانشستر سيتي، 5

7- رامسوس هويلاند، مانشستر يونايتد، 5

8- ألفارو موراتا، أتلتيكو مدريد 5

رقم تاريخي للملكي



بحسب شبكة “أوبتا” للأرقام والإحصائيات، قام ريال مدريد بإقصاء حامل لقب دوري أبطال أوروبا “UEFA”، ست مرات في مباريات خروج المغلوب – على الأقل مرتين أكثر من أي فريق آخر في تاريخ المسابقة.

ويواجه ريال مدريد نظيره بايرن ميونخ، في ذهاب الدور نصف النهائي على ملعب أليانز آرينا يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024، قبل أن تتكرر المواجهة في الإياب على ملعب سانتياجو برنابيو يوم 8 مايو 2024.

والجدير بالذكر أن مواجهة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3، بين مانشستر سيتي والريال، في ملعب سانتياجو برنابيو.



موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا



أكتمل بشكل رسمي الأضلاع الأربعة من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما تأهل كل من أندية ريال مدريد الإسباني، بايرن ميونخ الألماني، باريس سان جيرمان الفرنسي، وبوروسيا دورتموند.

وحسم باريس سان جيرمان، تأهله عقب الفوز على حساب نظيره برشلونة الإسباني بنتيجة 6-4، مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

كانت ثاني بطاقات التأهل من نصيب بوروسيا دورتموند الألماني، على حساب نظيره أتلتيكو مدريد بنتيجة 5-4 مجموع المباراتين.

ونجح بايرن ميونخ الألماني في تخطي عقبة آرسنال والتأهل لنصف النهائي بعد الفوز بنتيجة 3-2، حيث تعادل في الذهاب وانتصر في الإياب بهدف.

وأكمل ريال مدريد عقد المتأهلين بعد مباراة ماراثونية أمام مانشستر سيتي امتدت لأشواط إضافية وركلات الترجيح.



وفاز الريال على السيتي بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، بعدما انتهت نتيجة المباراتين بالتعادل الإيجابي 4-4.

وستقام مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل الجاري، حيث يلتقي بايرن ميونخ بفريق ريال مدريد، ويلعب دورتموند ضد باريس سان جيرمان.

ومن المقرر أن تكون مباريات إياب نصف نهائي، يوم 7 مايو المقبل، حيث يستضيف ريال مدريد نظيره بايرن ميونخ، ويحل بوروسيا دورتموند ضيفًا على باريس سان جيرمان.