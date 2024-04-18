طائرة طيران العربية تهبط اضطراريًا بمطار القاهرة الدولي لسوء الأحوال الجوية



أكدت شركة ميناء القاهرة الجوي فى بيان لها أنه "في ضوء ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو تم بثه من داخل طائرة شركة طيران العربية والتي كانت قادمة من الرياض متجهة إلى مطار برج العرب بالإسكندرية؛ ونظراً لسوء الأحوال الجوية بمطار برج العرب الدولي اليوم الأربعاء الموافق ١٧/ ٤/ ٢٠٢٤، فقد تم تحويل مسار الرحلة للهبوط بمطار القـــــــــاهرة الدولي.



وقد هبطت الطائرة في تمام الساعة 17:45، حيث طلب قائد الطائرة التزود بالوقود فقط دون نزول الركاب، والإنتظار لحين تحسن الأحوال الجوية بمطار برج العرب، وذلك طبقا للبريد الالكترونى الوارد من شركه الطيران .



وأقلعت الطائرة في تمام الساعة 20:09 ولا صحة لما تم ذكره من إنتظار الطائرة المذكورة أعلاه لمدة تزيد عن ستة ساعات.



وتهيب شركة ميناء القاهرة الجوي جميع وسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة وتوخي الحذر في المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والرجوع إلى الجهات المعنية للتأكد من صحتها قبل النشر ."