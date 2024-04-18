عفت نصار: أتمنى تتويج الأهلي والزمالك بدوري الأبطال والكونفدرالية

أكد عفت نصار نجم الزمالك السابق، أنه يتمنى تتويج الأهلي والزمالك بدوري الأبطال والكونفدرالية، في ظل تراجع الكرة المصرية خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الكرة في مصر تعود للخلف بشكل واضح.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي كانت رائعة تكتيكيًا، ودفاع فريق الريال كان رائعًا، رغم الهجوم الكاسح من السيتي، كان هناك حالة استمتاع حتى آخر دقيقة وفي ركلات الجزاء أيضا، أتمنى أن نرى الكرة المصرية بهذا المستوى يومًا ما".

وأضاف: "هناك معاناة واضحة كرويًا في مصر، ومستوى الأهلي والزمالك ليس ممتعًا، وعمومًا مواجهة الزمالك ودريمز في المتناول، ونتمنى أن يعود جمهور الكرة إلى المدرجات كما شاهدنا اليوم في مواجهة المنصورة والقزازين".

وزاد: "الزمالك أصبح لديه شكل جيد في الفترة الأخيرة، واتمنى تحقيق انتصار كبير على دريمز في القاهرة".

وأكمل: "أنا خائف على النادي الأهلي أمام مازيمبي الكونغولي في ظل صعوبة اللقاء والتوقيت الذي ستقام فيه، وأتمنى تحقيقه لنتيجة جيدة، من أجل عودة الكرة المصرية إلى سابق عهدها".

وواصل: "لم أكن مؤيدًا لوجود حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر، لأنه غير قادر على وضع مشروع لنهضة الكرة المصرية، ولكن سأدعمه في المرحلة المقبلة".

وتابع: "حسام حسن لديه خبرات تدريبية ولكنه يفتقد للعلم، والعلم أساس وضع أي مشروع كروي".

وأتم: "أتمنى أن يحقق الزمالك انتصارا كبيرا على دريمز الغاني بأربعة أهداف من أجل تحقيق الصعود من القاهرة، وأتمنى وصول الأهلي للنهائي والتتويج بدروي الأبطال ايضا".