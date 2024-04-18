أيمن يونس: من حق جماهير الزمالك الفرحة بعد الفوز في القمة.. وهذا الأمر يُحسب لـ جوميز

أكد أيمن يونس نجم الزمالك السابق، أحقية فريقه في الفوز على الأهلي بلقاء القمة الأخير، بهدفين مقابل هدف، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

قال أيمن يونس في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع أحمد علي عبر قناة الزمالك، من حق جماهير القلعة البيضاء ولاعبي الفريق ومجلس إدارة النادي الفرحة بعد الفوز على الأهلي، لأنها ليست مباراة بـ3 نقاط فقط.

وشدد يونس على أنه لم يرى لاعب غير جيد من الزمالك في مباراة القمة، مشيدًا بمستوى جميع لاعبيه، والذي يأتي على رأسهم التونسي سيف الدين الجزيري والذي وصفه بـ «العريس» بعد تسجيله هدفي الأبيض في مرمى الأهلي.

وأضاف، الزمالك عانى من فقدان اثنين من أفضل لاعبيه وهما أحمد مصطفى زيزو وأحمد فتوح بعد تعرضهما للإصابة أمام الأهلي، إلا أنه رغم الظروف كان عناك عزيمة على تحقيق الفوز.

وأتم تصريحاته قائلًا، يحسب للبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق عودة الحب بين اللاعبين في غرف الملابس، وهذا ما ظهر واضحًا بالاحتفالات عقب نهاية المباراة.