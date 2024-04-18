محافظ جنوب سيناء يتابع استعدادات افتتاح عدد من المشروعات التنموية

ضمن احتفالات عيد تحرير سيناء..

ترأس اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، مؤتمر المتابعة الدوري الأسبوعي الذي عقد بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بطور سيناء، بحضور اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام، ورؤساء المدن ومديري المديريات الخدمية ومديري الإدارات بالديوان العام، وممثلي الشركات المنفذة والجهات المشرفة علي المشروعات.

تم خلال المؤتمر متابعة موقف عدد من المشروعات التنموية والخدمية استعدادا لافتتاحها خلال الاحتفال بعيد تحرير سيناء، وتضمنت تلك المشروعات مبني الرصد الأمني الموحد، ومضمار الهجن، قرية التراث البدوي، المستشفي البيطري، بحيرات الاكسدة، و نقطة مشاهدة الطيور المهاجرة، ومرتي مجلس المدينة الجديد، والحديقة المركزية بشرم الشيخ، تم ايضا عرض موقف طرح عدد 13 قطعة ضمن المتخللات بمدينة شرم الشيخ

تم خلال المؤتمر عرض موقف إنشاء عدد 60وحدة سكنية بمدينة نويبع ضمن خطة الإسكان الاجتماعي، كما تم ايضا عرض الموقف التنفيذي لكلا من:

مسجد المنشية بطور سيناء

مسجد نبق بشرم الشيخ

إنشاء ملعب متعدد بمدينة طابا

الانتهاء من أعمال التشطيبات ورفع كفاءة العمارات السكنية بمدينة طابا والمنطقة المحيطة بها

أعمال التجميل بالمنطقة أمام المسرح الثقافي المكشوف بطور سيناء

أعمال التجميل بالحديقة المركزية أمام الديوان العام بطور سيناء

شراء عدد 5 حافلات كهربائية للعمل بمدينة شرم الشيخ

عرض مشكلة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة وحل مشكلة شركة المياه والخاصة بالبرنت التأميني

تسهيل إجراءات تراخيص دور المسنين علي مستوى مدن المحافظة

عرض موقف استخدام مبني مجلس مدينة شرم الشيخ القديم.