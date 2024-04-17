الحبس 6 سنوات لللمتهمين بالاتجار فى المخدرات بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، بمعاقبة مطبعجي وسائق تروسيكل بالحبس 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما لحيارتهما مخدرات وسلاح ناري.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى ومحمد عبد المعز الغمراوي وبحضور سيف الدين بن الوليد وكيل النيابة وأمانة سر محمد فرحات

وكانت النيابة الكلية بشمال بنها قد أحالت إسلام السيد كمال سالم مطبعجي وعصام عادل عبد الحميد أبىو الخير سائق تروسيكل بتهمة حيازة وأحرز جوهرًا مخدرًا "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا حيث أحرز المتهم الأول وحاز المتهم الثاني بواسطته بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششحن "فرد خرطوش" وأحرز المتهم الأول وحاز المتهم الثاني بواسطته ذخيره 1 طلقة واحدة مما تستعمل على السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه

ومن جهة أخرى شهدت منطقة عزبة الأبيض بقرية ابوزعبل بمدينة الخانكة، اليوم ، واقعة مأساوية، حيث قامت ربة منزل ووالدها بقتل شخص، إثر استدراجه إلى منزلهما وتعذيبه وتصويره صور مخلة.

وصلة تعذيب وتصويره صور مخلة .. مصرع شخص هدد ربة منزل في الخانكة

كانت البداية إخطار اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية،بورود معلومات إلى اللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية من المقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بورود استغاثة من شخص بسماع صوت أحد الاشخاص يستغيث داخل منزل مجاور.

وعلى الفور تم الانتقال إلى المنزل، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على شخص يدعى أبو بكر.ح. ا، 51 عاما، مربوط ومصاب بعدة إصابات متفرقة بالجسد، ونقل المجنى عليه إلى المستشفى ولفظ أنفاسه الأخيرة خلال تلقي العلاج متأثرا بإصابته، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، قيام ربة منزل تدعى هدير.ع، 30 سنة، مطلقة 3 مرات، ووالدها ع م، 58 عاما باستدراج المجنى عليه إلى منزلهما والتعدي عليه بالضرب وتعذيبه وتصويره صورا مخلة بالآداب خلال وصلة تعذيب.

كما دلت التحريات أن المجنى عليه صور في وقت سابق المتهمة صورا مخلة بالآداب وقامت بإمضاء وصلات أمانة.

ونقلت قوة أمنية المجنى عليه إلى المستشفى في حالة خطيرة، ولم تفلح محاولات الأطباء في إنقاذ حياته إثر إصابته بارتجاج فى المخ، وآثار تعذيب بأنحاء متفرقة بالجسد ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب أحمد طلعت عدس، والنقيب زياد حسن معاوني رئيس المباحث، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة عصا.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.