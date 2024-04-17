50 مليون جنيه خسائر.. المعاينة تكشف أضرار حريق مخزن قطع غيار العمرانية

كشفت المعاينة التي أجرتها الجهات المختصة، حجم الأضرار والخسائر وسبب اندلاع حريق مخزن قطع غيار بمنطقة العمرانية بالجيزة.

حريق مخزن قطع غيار العمرانية

وأكدت المعاينة أن سبب حريق مخزن قطع غيار العمرانية، عبارة عن ماس كهربائي نشب في ماتور المياه، وتسبب في اندلاع النيران، التي التهمت محتويات مخزن قطع الغيار.

كما كشفت المعاينة، أن حجم الخسائر التي سببها حريق مخزن قطع غيار العمرانية، يقترب من 50 مليون جنيه.

من جهة أخرى، تعاين جهات التحقيق المختصة موقع حريق نشب في هيكل صاج يستخدم كمخزن ورق داخل شركة لصباغة وتجهيز الأقمشة بمدينة نصر بمحافظة القاهرة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب في هيكل صاج يستخدم كمخزن ورق داخل شركة لصباغة وتجهيز الأقمشة بمدينة نصر بمحافظة القاهرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من غرفة العمليات بنشوب حريق داخل مخزن بالمكان المشار إليه.

وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة، وتبين نشوب حريق داخل هيكل صاج يستخدم كمخزن ورق لشركة صباغة وتجهيز الأقمشة.

وجرى السيطرة على الحريق ولم يمتد إلى مباني الشركة، ونتج عن الحادث إصابة عدد من العمال بحالات اختناق، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة.

حبس المتهمين بسرقة وإصابة سائق توك توك في شبرا الخيمة

وفي واقعة اخري، امرت جهات التحقيق بشبرا الخيمة ، بحبس المتهمين باستيقاف سائق توك توك وسرقته بدائرة شبرا الخيمة،وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، بورود بلاغ للعقيد محمد ابو مندور رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة، بقيام شخصين باستيقاف سائق مركبة "توك توك" حال سيره بمنطقة شبرا الخيمة بدعوى توصيلهما وأثناء سيرهم قاما بإشهار سلاح أبيض فى وجهه والتعدى عليه بالضرب مُحدثين إصابته وقاما بالاستيلاء على مركبة "التوك توك" قيادته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهما مركبة التوك توك المبلغ بسرقتها وسلاح أبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .