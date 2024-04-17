مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة سوزوكي  ودراجة نارية في الخانكة 

شهد طريق "ابوزعبل – مسطرد"، التابعة لمركز الخانكة ، بمحافظة القليوبية ، حادث تصادم بين سيارة سوزوكي ودراجة نارية “موتوسيكل ”ما أسفر عن مصرع 5 اشخاص و إصابة 3 أشخاص، تم نقلهم للمستشفى الخانكة المركزي لتلقى العلاج، وانتقل رجال المرور وتم رفع السيارة والموتوسيكل ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة سوز وكي ودراجة نارية في الخانكة

كانت البداية إخطار اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية ،بورود معلومات إلى اللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية من المقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة ، بورود حادث تصادم بين سيارة سوزكي ودراجة نارية “موتوسيكل ”ما أسفر عن مصرع 5 اشخاص و إصابة 3 أشخاص، تم نقلهم للمستشفى الخانكة المركزي لتلقى العلاج، وانتقل رجال المرور وتم رفع السيارة والموتوسيكل ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

على الفور انتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع سائق السوزوكي و4 اخرين من مستقلي الدراجة النارية ،وركاب من السيارة السوزوكي واصابة 3 من بينهم طلاب وسيدة ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ورفع السيارات المتسببة في الحادث، وفتح الطريق أمام السيارات مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتصريح بدفن الجثث، عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

سيدة تتهم جارها الستيني بالتعدي وهتك عرض طفلتها الصغيرة في العبور

كما شهدت منطقة العبور التابعة لمحافظة القليوبية ،واقعة مأساوية، حيث تقدمت إحدى السيدات مقيمة بمنطقة العبور بالقليوبية، ببلاغ بتعرض ابنتها البالغة من العمر 8 سنوات، لهتك العرض من قبل أحد الأشخاص يبلغ من العمر 65 سنة.

وإن ابنتها البالغة من العمر 8 سنوات، تعرضت لهتك العرض من جارها الستيني، أمام أعين زوجته، موضحة أنها حررت محضرًا بقسم شرطة العبور، وتم القبض على المتهم، وإخلاء سبيله على ذمة التحقيقات، لعدم اكتمال رواية الصغيرة، التي لم تكن تدري ما حدث معها بالتحديد.

وأضافت السيدة، أنه بالكشف على ابنتها، أفادتها الطبيبة بأنه تم الاعتداء عليها أكتر من مرة، وبعرضها على الطب الشرعي أكد ما جاء على لسان الطبيبة، وان ابنتها تم الاعتداء أكتر من مرة.

كانت البداية بتلقي قسم شرطة العبور، بلاغا من أسرة طفلة تفيد بتعرض ابنتها البالغة من العمر 8 أعوام، لواقعة تعدي جنسي على يد جارها الستيني.

بالانتقال والفحص تبين قيام رجل يدعى "ف.إ"، 65 سنة، مقيم بمنطقة العبور، وأنه تعدى اعتداء كاملا على الطفلة البالغة 8 سنوات والمقيمة بذات العقار، وحررت السيدة محضرا يحمل رقم 2080 جنح العبور.

مصرع شخص هدد ربة منزل في الخانكة

وفي سياق اخر شهدت منطقة عزبة الأبيض بقرية ابوزعبل بمدينة الخانكة ، اليوم ، واقعة مأساوية، حيث قامت ربة منزل ووالدها بقتل شخص، إثر استدراجه إلى منزلهما وتعذيبه وتصويره صور مخلة.

كانت البداية إخطار اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية ،بورود معلومات إلى اللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية من المقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة ، بورود استغاثة من شخص بسماع صوت أحد الاشخاص يستغيث داخل منزل مجاور.

وعلى الفور تم الانتقال إلى المنزل، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على شخص يدعى أبو بكر.ح. ا، 51 عاما، مربوط ومصاب بعدة إصابات متفرقة بالجسد، ونقل المجنى عليه إلى المستشفى ولفظ أنفاسه الأخيرة خلال تلقي العلاج متأثرا بإصابته، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة ، قيام ربة منزل تدعى هدير.ع، 30 سنة، مطلقة 3 مرات، ووالدها ع م، 58 عاما باستدراج المجنى عليه إلى منزلهما والتعدي عليه بالضرب وتعذيبه وتصويره صورا مخلة بالآداب خلال وصلة تعذيب.

كما دلت التحريات أن المجنى عليه صور في وقت سابق المتهمة صورا مخلة بالآداب وقامت بإمضاء وصلات أمانة.

ونقلت قوة أمنية المجنى عليه إلى المستشفى في حالة خطيرة، ولم تفلح محاولات الأطباء في إنقاذ حياته إثر إصابته بارتجاج فى المخ، وآثار تعذيب بأنحاء متفرقة بالجسد ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب أحمد طلعت عدس، والنقيب زياد حسن معاوني رئيس المباحث، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة عصا.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.