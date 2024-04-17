نيابة الجمرك تامر بتشكيل فريق بحث للتحقيق فى مجزرة الإسكندرية

مختل عقلياً يشعل النيران في منزل خاله..

أمرت نيابة الجمرك بمحافظة الإسكندرية، تشكيل فريق بحث لمعرفة سبب وفاة اسرة كاملة حرقا، بمنطقة الجمرك، حيث قتل مختل عقلياً خاله وزوجته وأبنائه الثلاثة بعد أن قام بسكب البنزين فجراً داخل شقتهم وأشعل النيران.

وكان اللواء صبري عزب- مساعد وزير الداخلية لأمن الاسكندرية، قد تلقى بلاغاً بالحادث وعلى الفور انتقل إلى مكان الحادث اللواء بهاء زحير- مدير المباحث الجنائية بالإسكندرية وتبين من التحريات قيام طارق محمد السيد 19 سنة مريض نفسي بإشعال النيران بشقة خاله خالد أحمد بيومى 51 سنة وسكب البنزين شديد الاشتعال على باب شقته بالدور الثالث بشارع الجمرك.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من خاله وزوجته شرين إبراهيم عبد المنعم 47 سنة وأبنائهم أحمد خالد 14 سنة وشقيقته نور 12 سنة وشقيقتها رقيه 10 سنوات.. تم نقل الجثامين إلى مشرحة كوم الدكة بالإسكندرية وقيام الدكتور جمال عبد العال- رئيس الطب الشرعي بالإسكندريه بتشريح الجثامين لبيان سبب الوفاة.