أحمد نادر جلال عن فيلم "السرب": غير وثائقي يليق بالذوق العالمي

ينتظر محبو النجم أحمد السقا عرض فيلم السرب، فى حالة من التشوق مع اقتراب موعد طرحه في دور العرض السينمائي بعد سنوات من الانتظار، وكشف المخرج أحمد نادر جلال أنه لم يتم تحديد الموعد بشكل نهائي حتى الآن ولكنه سيكون بين 25 أبريل الجاري والأول من مايو المقبل.

حرص المخرج أحمد نادر جلال، خلال تصريحاته، على شكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمنتج تامر مرسي، على الدعم والمجهود الذي قدموه حتى يخرج الفيلم للنور، قائلا: "إحنا عملنا المستحيل في الفيلم ده، وكان عندنا شغف عظيم أننا نقدم فيلم يليق بالذوق العالمي مش المصري بس، إحنا مش بنعمل فيلم وثائقي عن الواقعة ولكن بنعمل فيلم تجاري سينمائي الجمهور يحب يتفرج عليه".

وأضاف أحمد نادر جلال: "الأفلام الحربية تجارية ويحب الجمهور مشاهدتها خاصة إذا كانت مبنية على أحداث حقيقية، والفيلم مليئ بالعواطف والمشاعر، ولن تستطع السيطرة على دموعك خلال مشاهدته، ونتمنى أن ينال إعجاب الجمهور واستحسانهم".

تابع أحمد نادر جلال: "أشكر جميع العاملين في الفيلم من أصغر إلى أكبر شخص لأنهم بذلوا مجهودا كبيرا ليخرج الفيلم بأفضل صورة ممكنة".

فيلم السرب

أبطال فيلم السرب

ويجمع فيلم السرب في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم أحمد السقا، محمد ممدوح، دياب، شريف منير، محمد فراج، آسر ياسين، كريم فهمي، أحمد حاتم، أحمد فهمي، نيللي كريم، صبا مبارك، عمرو عبد الجليل، إسلام جمال، أحمد فؤاد سليم، وهو من تأليغ عمر عبد الحليم وإخراج أحمد جلال.

أحداث فيلم السرب

وتدور أحداث فيلم السرب حول واقعة حقيقة، ويجسد عملية عسكرية قامت بها القوات الجوية المصرية على مواقع تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في ليبيا عام 2015 في مدينة درنة الليبية.