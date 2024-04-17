رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يزور المركز الثقافي الروسي

زار الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الأربعاء، المركز الثقافي الروسي بمدينة الإسكندرية، بحضور النائب الأول لمفتي روسيا، يرافقه محمد عبد الله، مدير رعاية الطلاب، وعدد من طلاب منطقة الإسكندرية الأزهرية.

وتناولت الزيارة عقد ندوة تحدث فيها الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، عن دور الأزهر الشريف في المحافظة على الهوية الإسلامية ونشر الإسلام الوسطي المعتدل، ودوره في التقارب بين الشعوب والثقافات المختلفة.

وخلال الزيارة، قدم النائب الأول لمفتي روسيا هدية لفضيلة رئيس الإدارة المركزية، عبارة عن موسوعة عن المعالم الإسلامية بدولة روسيا الاتحادية.

وتعكس هذه الزيارة حرص الأزهر الشريف على تعزيز الحوار بين الثقافات ونشر الإسلام الوسطي

كان قد قد نظم المركز الثقافى الروسى بمحافظة الإسكندرية فعالية خاصة عن فن الفسيفساء حيث تم تنظيم الفعالية بالتعاون مع جامعة دمنهوروفي إطار البرنامج الرئيسي قام طلاب كلية الفنون وطلبة قسم التاريخ-كلية الآداب بتقديم عرض توضيحي عن تاريخ و تقنيات تجهيز وإعداد الفسيفساء.



وأكد المركز الروسى، أنه تجاوز عدد الحاضرين 200 طالب جامعي. وفي خلال الفعالية تم افتتاح معرض للوحات الفسيفساء، والتي أبدعها الطلاب.

وكانت مكتبة الإسكندرية، احتفت بذكرى ميلاد رائد الفضاء الروسي يورى جاجارين، بمناسبة 90 عاما على مولده، ويعد ملهم البشرية وأيقونة روسيا المعاصر.

ويوري جاجارين أطلقت رحلته التاريخية الرغبة غير العادية، في اكتشاف المجهول بسبب حبه للفضاء والكواكب والطيران في سن مبكرة، فيما رحبت مصر بجاجارين، خلال جولته حول العالم.

افتتاح معرض للوحات الفسيفساء

وشهدت الفعالية افتتاح معرض للوحات الفسيفساء، والتي أبدعها الطلاب وقاموا بتصميمها،



وألقى الدكتور إلهامي علي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور كلمة ترحيبية أثناء الافتتاح، والتي أكد فيها على أهمية التعاون بين الجامعات الروسية والمصرية في مجال التعليم والعلوم، تبادل الطلاب وتدريب المعلمين.

كما أكد مسؤولو البيت الروسي بالإسكندرية، على تطلعهم لاستمرار التعاون مع جامعة دمنهور، على تنظيم هذه الفعالية المشتركة، متطلعا لمزيد من

قدم البيت الروسي بالإسكندرية الشكر لقيادة جامعة دمنهور على تنظيم هذه الفعالية المشتركة، متطلعا لمزيد من التعاون المتبادل.