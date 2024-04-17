طلائع الجيش يفوز بشق الأنفس علي البنك الأهلي بالدوري

حقق فريق طلائع الجيش فوزًا صعبًا على نظيره البنك الأهلي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة ، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

وسجل يسري وحيد هدف المباراة الوحيد بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

ورفع طلائع الجيش رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري، فيما تجمد البنك الأهلي عند 18 نقطة في المركز الثالث عشر.

أما البنك الأهلي فتجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز الثالث عشر من 18 مباراة خاضهم الفريق.

البنك الأهلي المباراة بتشكيلة مكونة من: "محمد أبو جبل، محمود الجزار، أيمن أشرف، عاصم صلاح، محمد بسيوني، محمد فتحي، سعيدو سيمبوري، محمد هلال، إبراهيم حسن، كريم بامبو، أسامة فيصل".

وجاء تشكيل طلائع الجيش على النحو التالي: "محمد شعبان - أحمد متعب - خالد سطوحي - عمرو طارق - حسن مجدي - فريد شوقي - حميد ماو - عبدالرحمن شيكا - يسري وحيد - موسى دياوارا - عمر السعيد".