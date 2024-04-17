تشكيل طلائع الجيش الرسمي لمواجهة البنك الأهلي بالدوري

أعلن عبدالحميد بسيوني المدير الفنى لفريق طلائع الجيش، عن تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة البنك الأهلي بعد قليل، على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز دورى Nile".

وجاء تشكيل طلائع الجيش مكونًا من:

في حراسة المرمى: محمد بسام.

في خط الدفاع: أحمد متعب – خالد سطوحي – عمرو طارق – حسن مجدي.

في خط الوسط: فريد شوقي – حميد ماو – عبدالرحمن شيكا – محمد شعبان – موسى دياوارا

في خط الهجوم: عمر السعيد.

ينما يجلس على مقاعد البدلاء: أحمد زولا – محمد مجدي زكي – إسلام محارب – عماد معوض – علي حمدي – محمد هاني – عمر طارق – أحمد سمير – بول جوليوس.

ترتيب طلائع الجيش والبنك الأهلي بالدوري

يحتل فريق البنك الأهلى المركز الـ13 بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 18 نقطة ، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الـ12 فى جدول ترتيب الدورى برصيد 21 نقطة بعدما لعب 15 مباراة، حقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى 6 مباريات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 12 هدفا.