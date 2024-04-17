بث مباشر الأن HD مباراة أرسنال وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

بث مباشر الأن HD مباراة أرسنال وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا،بث مباشر الأن HD مباراة أرسنال وبايرن ميونخ مساء اليوم الأربعاء 17 أبريل الحالي في إطار مباريات إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا .

مشاهدة مباراة أرسنال وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

ويشهد ملعب الأليانز أحداث مباراة نادي أرسنال لمواجهة نظيره بايرن ميونخ مساء اليوم الأربعاء 17 أبريل الحالي في إطار مباريات إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا .

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وارسنال في دوري أبطال أوروبا بث مباشر .. اضغط هنا

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وارسنال في دوري أبطال أوروبا بث مباشر .. اضغط هنا

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة أرسنال لمواجهة نظيره بايرن ميونخ مساء اليوم الأربعاء 17 أبريل الحالي في إطار مباريات إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الحادية عشر بتوقيت مدينة أبوظبي .

مشاهدة مباراة أرسنال وبايرن ميونخ اليوم

ويسعي الجنرز إلي تحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام نظيره البايرن وتعديل أوضاع الفريق بعد التعادل الإيجابي في مباراة الإياب ويدخل المدفعية مباراة بايرن ميونخ المقرر إقامتها اليوم الأربعاء بالتشكيل الآتي :

حراسة المرمى : ديفيد رايا .

خط الدفاع : بن وايت – وليام ساليبا – جابرييل ماجاليس – كيفيور .

في الوسط : مارتن أوديجارد – ديكلان رايس – هافيرتيز .

الهجوم : نيكيتاه – بوكايو ساكا – جابرييل مارتينيلي .

بث مباشر الأن HD مباراة أرسنال وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

وتذاع أحداث مباراة نادي أرسنال لمواجهة نظيره بايرن ميونخ مساء اليوم الأربعاء 17 أبريل الحالي في إطار مباريات إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات “bien sport” القطرية والناقل الحصري والوحيد لمباريات هذة البطولة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

ومن الجدير بالذكر أنه إنتهت مباراة الإياب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق علي ملعب الإمارات في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا .