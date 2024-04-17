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الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

دوري أبطال أوروبا .. جوارديولا يُعلن تشكيل السيتي أمام ريال مدريد في إياب ربع النهائي

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة ريال مدريد الإسباني ، التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ملعب “الاتحاد” لحساب إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
 

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راحة سلبية لفريق يد الأهلي بعد التتويج بالسوبر الأفريقي


ويمثل الفريق الإنجليزي في اللقاء كل من ..
في حراسة المرمى: إيدرسون مورايش
في خط الدفاع: كايل ووكر - مانويل أكانجي - روبن دياز - يوشكو جفارديول
 خط الوسط: رودي - دي بروين - بيرناردو سيلفا
 خط الهجوم: فيل فودين - إيرلينج هالاند - جاك جريليش.

كان لقاء الذهاب بين الفريقين ، والذي أقيم الأسبوع الماضي بملعب “السنتياجو برنابيو” قد انتهى بالتعادل الإيجابي بثلاثية لكل منهما.

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