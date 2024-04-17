اجلت محكمة مستأنف الاقتصادية ببني سويف ، الاستئناف المقدم من س. ا "معلمة خبير" علي الحكم الصادر من محكمة أول درجة برئاسة المستشار مصطفي نصر ، حضوريا بتغريمها مبلغ 10 آلاف جنيه في واقعة اتهامها بسب وقذف "محاميه" لجلسة 21 مايو المقبل للحكم .

21 مايو الحكم على مُعلمة سبت محامية ببني سويف



أسندت النيابة العامة للمتهمة، بأنها بدائرة مركز ناصر ببني سويف أساءت استعمال أجهزة الاتصالات وانتهاك حرمة الحياة الخاصة متعمده استخدام برنامج معلوماتي أو تقني في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافي للآداب العامة أو باظهارها بشكل من شأنه المساس باعتباره أو شرف المجني عليها.

كما تعدت علي المجني عليها بالسب والقذف وخدشا للشرف والاعتبار ، وطلبت النيابة العامة بعقابها وفقاً للمواد 1 ، 11 ، 12 ،26، 38 من القانون رقم 175 لسنة 2018 والمواد 171 ، 306 من قانون العقوبات.

وكشف التقرير الفني الصادر من قسم تكنولوجيا المعلومات والذي أسفر عن أن اسم الموقع فيس بوك والحساب مرتكب الواقعة "ثقتي بالله تكفيني " والمستخدم لهذا الحساب الفعلي له هو المتهمة سحر أحمد.

وفي سياق اخر قضت محكمة جنايات أمن الدولة بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه على تشكيل عصابي يضم ٤ أشخاص لقيامهم باستقطاب السيدات والفتيات لإجبارهن على ممارسة الأفعال المنافية للآداب والاتجار بالبشر.



صدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسى وعضوية المستشارين محمد القرش وتامر الفنجرى وبحضور احمد صالح رئيس النيابة، في وقت سابق تمكنت قوة امنية أثناء سيرها على الطريق الزراعى بالقليوبية من ضبط شخص يقوم بممارسة الرزيلة مع فتاة قاصر داخل سيارة ملاكى وتم ضبطهما الاثنان وتحرير محضر بالواقعة.



قالت الفتاة وتدعى "ر" بأنها هاربة من أسرتها بعد وفاة والدتها وزواج والدها من أخرى وبسبب تعذيب مرات الاب لها تركت المنزل واستقلت ميكروباص وصل بها الى محطة المرج وهناك ظلت لمدة يوم كامل في موقف المرج الى ان عثرت عليها المتهمة الأولى زعيمة التشكيل وقامت باستدراجها بحجة ضيافتها وتقديم لها الطعام.



اضافت الفتاة أن المتهمة زعيمة التشكيل طلبت منها المبيت معها في شقتها وعندما استيقظت في الصباح وجدت نفسها قد تم الاعتداء عليها وقامت المتهمة بتصويرها فيديو اثناء الاعتداء وقامت بتهديدها بفضحها إذا لم ترضخ لطلباتها ومن وقتها وهى تقوم بتقديمها لراغبى المتعة من الرجال مقابل مبالغ مالية.



كما اعترفت الفتاة بوجود 3 فتيات أخريات معها في نفس الشقة واعترفت بان المتهمه معها سيدة أخرى ورجلان يقومان بحراستهن واحدهما متزوج من زعيمة التشكيل عرفيا.