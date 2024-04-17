بالصور حملة "أقرأ. فكر. لمستقبل أفضل" تجوب مدارس البحيرة

قامت مكتبة مصر العامة بدمنهور، ضمن جولات حملة " إقرأ . فكر . لمستقبل أفضل "للترم الثانى من العام الدراسي الحالي وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ، ومبادرة الفلك بيلف مصر بزيارة مدرسة ديروط الابتدائية بمركز المحمودية

وأشار أحمد الهواش - مدير المكتبة أنه قد إستفاد من أنشطة الحملة 238 طالبه من المرحلة الإبتدائيه بواقع عدد 9 ورش عمل، وورش عمل مختلفة تحت عنوان الحضر للأخضر(ورشة تلوين متنوعة - ورشه حكى - محاضرة للحفاظ على البيئة- محاضرة الإهتمام بالركن الأخضر وورشة تحدى القراءة ووش رسم واشغال يدوية وورشتين شرح علوم الفلك )

ومن الجدير بالذكر أنه يتم إتباع جدول جولات خارجية لمدارس المراكز والقرى المختلفة بنطاق المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة خلال العام الدراسي 2023 – 2024 جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة وإستمراراً لفعاليات حملة "أقرأ. فكر. لمستقبل أفضل" والتي تطلقها مكتبة مصر العامة بدمنهور بهدف تأصيل عادة القراءة في نفوس الأطفال والنشء والوصول بالخدمات والأنشطة المختلفة لطلبة المدارس بكافة مراكز وقرى المحافظة.