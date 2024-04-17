الجونة يلدغ سموحة بهدف نظيف في الدوري

تمكن فريق الجونة من تحقيق الفوز على نظيره سموحة بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وأقيمت مباراة الجونة أمام نظيره سموحة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، على ملعب خالد بشارة بالجونة، في الجولة الـ 17 من الدوري الممتاز.

وأحرز هدف فريق الجونة الوحيد اللاعب أشرف مجدي في مرمى فريق سموحة، في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول والمباراة.

ترتيب الجونة وسموحة في جدول الدوري

بهذا الفوز رفع فريق الجونة تحت قيادة مدربه علاء عبد العال رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، حيث لعب الفريق الساحلي 17 مباراة، فاز في 6 مباريات، وتعادل في 7 مواجهات، بينما تلقى الخسارة في 4 مباريات.

بينما تجمد رصيد فريق سموحة عند 22 نقطة في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الممتاز، حيث لعب الفريق السكندري 17 مباراة، فاز في 5 مباريات وتعادل في 7 مواجهات، بينما تلقى الفريق الخسارة في 5 مباريات.