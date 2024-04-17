رئيس جامعة جنوب الوادي يبحث إطلاق المرحلة الثانية للتطبيق الإلكتروني للشئون القانونية
عقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي اجتماعا لمناقشة إطلاق المرحلة الثانية من التطبيق الالكتروني لإدارة الشئون القانونية ( عدل ) بحضور الدكتور عماد علي عميد كلية الحاسبات و المعلومات و الدكتور محمد مهدي مسئول متابعة المشروعات التطويرية بالجامعة .
وأكد رئيس الجامعة أن تطبيق ( عدل) هو نظام مبرمج لمتابعة كافة أعمال إدارة الشئون القانونية بالجامعة وهي التحقيقيات ، العقود ، التظلمات ، مجالس التأديب ، الفتاوى ، الشكاوى ، القضايا والتنفيذ ، القرارات والتعاميم وذلك بصورة الكترونية شاملة.
وأضاف الدكتور عماد علي عميد كلية الحاسبات و المعلومات أن هذا النظام يتضمن أرشيف إلكتروني للعقود والاتفاقيات، والفتاوى، والقرارات، والتعاميم و تسجيل جميع إجراءات مجالس التأديب بصورة إلكترونية مما يسهل المتابعة لجميع أعضاء مجلس التأديب.