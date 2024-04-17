وفد الملحقية الثقافية لجمهورية اليمن في جامعة المنصورة لبحث سبل التعاون

استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة اليوم الأربعاء وفد الملحقية الثقافية لجمهورية اليمن بالقاهرة برئاسة الدكتور هادى الصبان المستشار الثقافي بسفارة جمهورية اليمن بالقاهرة يرافقه هاشم المخلافي – المسئول المالي ، بحضور الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث و الدكتور المعتصم بالله مصطفى –المشرف العام على إدارة الوافدين ، الدكتورة شيماء عبد الوهاب ، الدكتور أحمد صلاح نواب المشرف العام على إدارة الوافدين بالجامعة، الدكتور وليد الطنطاوى مدير عام شئون التعليم والطلاب. يأتي اللقاء في إطار حرص جامعة المنصورة على مد جسور التواصل مع الملحقيات الثقافية بالقاهرة ، و كذلك تعزيز التعاون و تبادل الخبرات مع الجامعات في جميع أنحاء الوطن العربي.

و فى بداية اللقاء رحَّب الدكتور شريف خاطر بالوفد مؤكداً على عمق الروابط و العلاقات الوطيدة بين مصر و جمهورية اليمن الشقيقة ، و حرص جامعة المنصورة على الاهتمام بالطلاب اليمنيين الدارسين بمختلف كليات الجامعة و تقديم أفضل سُبل التعليم الحديث و البرامج المميزة لتزويدهم بالعلم والثقافة ، و ذلك فى إطار الإهتمام الكبير الذى توليه الجامعة لأبنائها الطلاب الوافدين باعتبارهم سفراء حقيقيين لجامعة المنصورة في بلادهم.

و عبَّر الدكتور هادى الصبان عن سعادته البالغة بزيارة جامعة المنصورة كما أشاد بجامعة المنصورة العريقة و مكانتها العلمية و الأكاديمية و السمعة المرموقة التي تتمتع بها وما حققته من تقدم ملموس في قطاع التعليم والبحث العلمي.

مؤكدا أن التعليم والبحث العلمى هو أساس بناء الدول و تطورها كما أكد حرص الملحقية على التعاون مع الجامعات المرموقة فى الوطن العربى و من أهمها جامعة المنصورة.

و تناقش الطرفان فى سبل تعزيز التعاون الأكاديمي في كافة المجالات العلمية و البحثية و إمكانية عقد مشروعات بحثية و كذلك تبادل أعضاء هيئة التدريس و الطلاب و الإشراف المشترك بين جامعة المنصورة و جامعات اليمن المختلفة من أجل تبادل الخبرات وتقوية العلاقات مع الجامعة.

و على هامش الزيارة تم عقد لقاء بين وفد الملحقية الثقافية اليمنية و الطلاب اليمنيين بالجامعة ، و تم مناقشة أحوال الطلاب خلال دراستهم بالجامعة.