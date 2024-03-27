فوز جامعة سمنود التكنولوجية بمشروع أولمبياد الشركات الناشئة

فازت جامعة سمنود التكنولوجية بمشروع أولمبياد الشركات الناشئة “Startup Olympics” من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد الصباغ مستشار الوزير للتعليم الفني والتكنولوجي،

جامعة سمنود التكنولوجية من جامعات الجيل الرابع

وصرح الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، أن جامعة سمنود تعد من جامعات الجيل الرابع التي تهتم بالتدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع، علاوة على الإبتكار وريادة الأعمال.

وأشاد رئيس جامعة سمنود التكنولوجية بجهود الدكتورة هبه الفوطي مدرس بقسم تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة سمنود التكنولوجية، والتي قامت بالإشراف على إعداد المشروع، موجها الشكر لجميع أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والطلاب، على مشاركتهم الفعالة بعدد كبير من الأفكار الإبتكارية للمشاربع والتي تجاوزت ١٩ مشروع.

وأكد الدكتور السيد العجوز نائب رئيس جامعة سمنود التكنولوجية لشئون التعليم والطلاب، على حرص الجامعة على مشاركة طلابها في مثل هذه المشاركات العلمية، بهدف تلقي أفكارهم البحثية والإبتكارية؛ لتنمية مهاراتهم، ومساعدتهم في خلق فرص تسويقية لها.

وأكد الدكتور وليد رسلان عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، على أن الكلية تهدف إلى توفير جميع السبل التي تساعد الطلاب على تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

جدير بالذكر أن هذا المشروع يستهدف طلاب جامعة سمنود التكنولوجية، الذين لديهم أفكار ابتكارية، ويرغبون في تطويرها إلى نموذج عمل حقيقي وانشاء شركة ناشئة، كما أنه يوفر فرص التدريب والتوجيه من رواد الأعمال والمستثمرين ذوي الخبرة، مع إمكانية الوصول إلى شبكة أصحاب الأعمال.